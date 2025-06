Fora de novo

Mbappé deve voltar ao Real no último jogo da fase de grupos do Mundial

O astro francês nem viajou com a delegação para encarar o Pachuca e permaneceu no hotel em que o Real está hospedado em Miami

O astro francês nem viajou com a delegação para a Carolina do Norte e permaneceu no hotel em que o Real está hospedado em Miami. Com a ausência de Mbappé e com Endrick ainda se recuperando de lesão muscular, Gonzalo deve ganhar nova chance como titular. Ele foi autor do gol e escolhido o melhor da partida no empate com o Al Hilal na estreia do Real Madrid no Mundial.>