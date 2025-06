Será?

Palmeiras e Fluminense têm Mundial? Fifa dá margem a nova interpretação

Entidade publica material e ‘nivela’ conquistas de Intercontinentais e Mundiais às Copas Rio, Suruga e Afro-Asiática

Publicado em 21 de junho de 2025 às 11:00

Troféu da Copa Rio de 1951, conquistada pelo Palmeiras, no Maracanã. Crédito: Foto: Valeria Goncalvez/AE

A polêmica sobre o título mundial de Palmeiras e Fluminense ganhou um novo capítulo nos Estados Unidos. A Fifa divulgou em seu material oficial de apoio sobre o Mundial de Clubes de 2025 a jornalistas que tanto o time alviverde quanto a equipe tricolor possuem um título “interconfederações”.>

A Fifa indica, no mesmo documento, que considera torneios “interconfederações” uma “competição de copa disputada por clubes de pelo menos duas confederações diferentes competindo entre si”.>

Neste item do material (“copas interconfederações”), a entidade máxima soma, por exemplo, troféus conquistados no antigo e repaginado formato de Intercontinental (1960-2004; 2024) e nos Mundiais (2000; 2005-2023). Dessa forma, o Real Madrid tem nove títulos (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024).>

Além de Palmeiras e Fluminense, também constam com um título “interconfederações” os africanos do Al-Ahly, do Egito, e do Espérance, da Tunísia, e o Urawa Reds, do Japão. As equipes da África faturaram a Copa Afro-Asiática nos anos de 1988 e 1995, respectivamente. Já no caso dos japoneses é considerado o título da Copa Suruga, vencido em jogo único contra a Chapecoense (campeã da Copa Sul-Americana) em 2017.>

Palmeiras e Fluminense, por sua vez, reivindicam as conquistas das Copas Rio de 1951 e 1952 como títulos mundiais. A equipe alviverde bateu o Juventus de Turim no Maracanã, enquanto o clube das Laranjeiras superou o Corinthians no mesmo estádio no ano seguinte.>

Material oficial da Fifa traz Palmeiras como campeão de 'Copa interconfederações'. Crédito: Foto: Fifa

Diferentemente dos torneios vencidos por africanos e japoneses que contavam com a participação de campeões continentais, a Copa Rio não tinha representantes com peso continental, porque àquela altura ainda não haviam sido criadas as Copas Libertadores e Champions League. Nem mesmo um torneio nacional existia no Brasil. Foram convidados campeões nacionais vindos da Europa e América do Sul, além dos campeões paulista e carioca. >

Material oficial da Fifa indica que o Fluminense também ganhou uma 'copa interconfederações'. Crédito: Foto: Fifa

Em 2024, a Fifa publicou uma lista atualizada de campeões mundiais em que não constavam Palmeiras e Fluminense, apenas os times que ergueram os troféus do Intercontinental e do Mundial. Segundo apurou a reportagem do Estadão, a entidade mantém oficialmente tal concepção e não reconheceu os times alviverde e tricolor como campeões mundiais. >

Nos anos 2000, dirigentes do Palmeiras montaram um dossiê e pediram à Fifa o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como mundial. A entidade respondeu positivamente à solicitação do clube, considerando o torneio o primeiro de caráter global. O colunista Marcel Rizzo contou bastidores da situação.>

Em sua cobertura à época, o Estadão afirmou que o torneio de 1951 não era “nem Mundial, nem dos campeões”. “É aconselhável, além de honesto, que se mude a denominação do certame, mesmo porque, pelo simples exame da relação dos concorrentes, verifica-se que ele não é dos Campeões e muito menos Mundial...”, escreveu o jornal.>

