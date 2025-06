Em alta

Fluminense vence o Ulsan HD e assume a liderança do Grupo F no Mundial

Tricolor saiu na frente do placar, sofreu a virada, mas teve forças para voltar à frente do placar e deixar o campo com os três pontos

Publicado em 21 de junho de 2025 às 21:16

Keno entrou no segundo tempo, mudou o jogo e fez o gol que selou a vitória do Fluminense sobre o Ulsan HD Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense sofreu, mas buscou a virada com o brilho das mexidas de Renato Gaúcho e bateu o Ulsan por 4 a 2, neste sábado (21), em Nova Jersey. >

O Tricolor virou líder e chega em vantagem para a "final" com o Mamelodi Sundowns. O time carioca chegou aos quatro pontos e aparece um acima dos sul-africanos. Basta um empate com o rival na última rodada para que o Flu avance sem depender do outro jogo do grupo. O Ulsan, zerado, já está eliminado. >

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (25), às 16h (de Brasília). O Fluminense encara o Mamelodi Sundowns, em Miami. O Ulsan terá o Borussia Dortmund pela frente, em Cincinnati.>

O Jogo

O Fluminense dominou o primeiro tempo, mas foi para o intervalo perdendo. A equipe carioca pressionou desde o primeiro minuto de bola rolando em Nova Jersey. Mesmo variando as jogadas, o gol que abriu o placar saiu do talento de Arias, que marcou um golaço em cobrança de falta. Tudo corria bem até um erro de passe no ataque e que não foi perdoado pelo Ulsan -Lee Jin-Hyun deixou tudo igual. Os sul-coreanos se animaram e buscaram a virada ainda nos acréscimos.>

>

O Fluminense foi salvo pelas mexidas de Renato Gaúcho e por gols no fim. O Ulsan voltou até levando perigo, mas a equipe brasileira melhorou depois dos 10 primeiros minutos da etapa final. Renato mexeu no time, e colocou Keno e Nonato. O resultado foi imediato: jogada do atacante e gol do meia seis minutos após as entradas. >

O empate deixou o jogo travado e muito truncado. Quando tudo parecia definido, Freytes, em uma jogada de bate e rebate na área, definiu a virada. Ainda deu tempo para Keno fechar a conta.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta