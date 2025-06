O hit de Gala Rizzatto

Música do Mundial, "Freed From Desire" vira febre! Veja curiosidades da canção

Publicado em 20 de junho de 2025 às 19:00

"Freed From Desire" é a trilha sonora do Mundial de Clubes da Fifa. Crédito: Foto: Divulgação/Fifa

“Freed From Desire” foi escolhida pela Fifa para embalar a Copa do Mundo de Clubes. O single é da cantora italiana Gala Rizzatto. A música, do álbum “Come Into My Life” (Entre na minha vida), teve o lançamento no Reino Unido e fez enorme sucesso em vários países da Europa, como Bélgica, França, Espanha, Itália, Holanda e Irlanda. >

Topo das paradas

No Reino Unido, a música atingiu o segundo lugar nas paradas de sucesso e ficou oito semanas dentro do “Top 10” e catorze semanas no “Top 75”. O hit de Gala Rizzatto, produzido por Filippo Andrea Carmeni e Maurizio Molella, também foi muito cantado durante a Eurocopa de 2016.>

Hit nos estádios

No ano de 2015, a música tornou-se familiar entre fãs de futebol. Torcedores da Irlanda do Norte criaram uma paródia da canção para homenagear o atacante Will Grigg. O refrão “Will Grigg’s on fire, your defence is terrified” (“Will Grigg está pegando fogo, a sua defesa está apavorada”) se espalhou por estádios do planeta. O jogador teve passagens por clubes como Brentford, Wigan Athletic e Sunderland.>

“O disco ‘Come Into to Life’, com a música Freed from Desire, eu escrevi tudo. Então significa muito que as pessoas gostem, mais porque significa que elas amam o que eu escrevi, o que eu quis dizer. Então, eu me preocupo muito com as minhas músicas, de muitas formas. Então, enquanto por um lado eles mudam sua letra, não tem o significado original. Como compositora é claro que eu prefiro a minha música, mas eu estou feliz”, disse Gala em entrevista à ESPN em 2018.>

Aproveitando o sucesso do hit entre torcedores de futebol, a Fifa adotou a canção como trilha sonora para o Mundial de Clubes, que será disputado até o dia 13 de julho, data da grande final.>

