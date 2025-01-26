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Campeonato Carioca

Mano Menezes considera fator físico determinante no empate do Fluminense no Kleber Andrade

O treinador destacou o pouco tempo de descanso de um jogo para o outro, a viagem e minimizou o resultado ruim contra o Madureira
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

26 jan 2025 às 20:30

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 20:30

Mano Menezes em entrevista coletiva pós-jogo
Mano Menezes em entrevista coletiva pós-jogo Crédito: Vinícius Lima
O Fluminense ficou apenas no empate com o Madureira no Kleber Andrade neste domingo (26), jogo que marcou a quinta rodada do Cariocão 2025. No pós-jogo, o treinador do Tricolor das Laranjeiras foi questionado sobre a atuação abaixo do time, e pontuou a questão física como um dos fatores determinantes no jogo, desde a escolha dos onze jogadores iniciais, até o desempenho no campo de Cariacica.
"Fizemos um jogo na quinta-feira e 72 horas depois estamos aqui, num calor às 16 horas. É difícil fazer uma marcação sobre pressão com esse calor o tempo inteiro. Uma hora e o adversário escapa. Mas chutou quase nenhuma bola no nosso gol, não me lembro nem do Fábio ter feito uma defesa, então quer dizer que a gente neutralizou bem isso", disse Mano. O Flu terminou o jogo com 60% de posse de bola e apenas dois chutes ao gol.
A torcida capixaba comemorou muito a entrada de Germán Cano no segundo tempo. O atacante foi uma opção no banco de reservas neste domingo, mesmo tendo marcado duas vezes na última partida contra a Portuguesa. Perguntado sobre esta escolha e a que atribui a mudança, Mano Menezes também garantiu que foi para poupar o atleta fisicamente.
"Não foi uma escolha técnica e nem tática. Eu tenho que cuidar dos atletas para que eu não submeta a um desgaste que eles ainda não estão preparados para ter", respondeu.
O técnico tricolor ainda fez um apanhado da partida e reconheceu que os três pontos escaparam por falta de pressão. "Passamos por alguns momentos de dificuldade, de falta daquilo que a gente entende que seja necessário para você ganhar jogos, que é pressionar mais, que é elevar o adversário ao erro, que é ter ritmo constante. O campo também atrapalhou um pouco, mas é o caminho da temporada, vamos em frente", concluiu.

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