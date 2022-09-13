Lincoln é acusado de ameaçar moradores de condomínio de luxo na Serra

Capixaba atuando pelo Flamengo em 2021 Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Lincoln Corrêa dos Santos, natural do bairro Feu Rosa, na Serra , enfrenta um processo judicial movido por moradores do condomínio Boulevard Lagoa, onde também tem uma residência em seu nome. O jogador, ex-Flamengo e atualmente no Cruzeiro, é acusado junto dos familiares por supostas ameaças contra um morador do local.

No processo, Lincoln é citado ao lado da mãe, Luciene Roberta Corrêa, e do pai, Josemar Dias dos Santos. Segundo os documentos da ação contra o jogador, o nome do denunciante não é divulgado, mas acusa a família de "crimes contra a liberdade pessoal e ameaça".

Para esse tipo de denúncia, a lei brasileira prevê que o acusado seja penalizado com detenção de um a seis meses, ou multa. De acordo com o jornal Tempo Novo, da Serra, Lincoln foi intimado para comparecer em uma audiência de conciliação que seria realizada nesta terça-feira (13).

O CASO

A acusação contra o jogador seria oriunda de um evento realizado após Lincoln ter sido vendido do Flamengo ao Vissel Kobe, do Japão. Ao fim da festa, que foi realizada no dia 27 de dezembro de 2021, uma confusão entre convidados da festa e moradores do condomínio precisou de intervenção da Polícia Militar , que precisou utilizar gás de pimenta para controlar o desentendimento.

A festa não teria agradado aos demais moradores por conta do som alto, e após reclamações, Lincoln não teria atendido aos pedidos dos vizinhos, gerando um bate-boca entre os familiares do jogador e a direção do condomínio, no momento desta discussão que as supostas ameaças teriam acontecido.