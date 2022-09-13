Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira como influenciador

Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial Crédito: Reprodução / Twitter

Luva de Pedreiro, apagou todo o conteúdo de suas Sucesso repentino após viralizar com vídeos de futebol e com o bordão "Receba", Iran Ferreira, o, apagou todo o conteúdo de suas redes sociais e anunciou o fim de sua carreira como influenciador.

"Fala minha tropa. Está todo mundo pensando que eu fui hackeado, mas não fui. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito", disse em único vídeo disponível.

Luva havia assinado contrato com uma grande marca esportiva e costumava fazer viagens à Europa, ir a festas badaladas e conhecer jogadores famosos. Também era agenciado pelo ex-jogador de futebol Falcão que tinha colocado um novo norte na vida e na trajetória dele após os problemas públicos com o antigo empresário.

Mas a decisão de parar foi tomada. "A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar", emendou.