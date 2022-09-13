Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira como influenciador
Fim de uma era?

Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira como influenciador

Iran Ferreira apagou todo o conteúdo de suas redes sociais e deixou apenas um vídeo se explicando e contando que irá cumprir com os contratos já firmados. Nos comentários, diversos influenciadores e fãs demonstram surpresa com a decisão do jovem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2022 às 13:21

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 13:21

Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial
Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial Crédito: Reprodução / Twitter
Sucesso repentino após viralizar com vídeos de futebol e com o bordão "Receba", Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, apagou todo o conteúdo de suas redes sociais e anunciou o fim de sua carreira como influenciador.
"Fala minha tropa. Está todo mundo pensando que eu fui hackeado, mas não fui. É porque eu apaguei os vídeos mesmo, eu parei mesmo, galera. [Vou] viver minha vida normal, sossegado daquele jeito", disse em único vídeo disponível.
Luva havia assinado contrato com uma grande marca esportiva e costumava fazer viagens à Europa, ir a festas badaladas e conhecer jogadores famosos. Também era agenciado pelo ex-jogador de futebol Falcão que tinha colocado um novo norte na vida e na trajetória dele após os problemas públicos com o antigo empresário.
Mas a decisão de parar foi tomada. "A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, faz parte da minha família, mas foi uma decisão minha mesmo de parar", emendou.
Sobre os contratos publicitários e os trabalhos que precisa fazer, afirmou que vai honrar com tudo. "Mas depois disso eu não vou fazer vídeo mais. Nunca se esqueça do 'receba'", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Instagram Redes Sociais Twitter
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados