Home
>
Futebol
>
Jogador entra em campo com tornozeleira eletrônica em final de Carioca

Jogador entra em campo com tornozeleira eletrônica em final de Carioca

Yuri de Carvalho da Silva disputou o título da série B2 pelo Goytacaz sete meses após sair da prisão

ADRIELLY SOUZA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:42

Yuri de Carvalho retorna aos gramados com tornozeleira e disputa título carioca
Yuri de Carvalho retorna aos gramados com tornozeleira e disputa título carioca Crédito: Reprodução

Sete meses depois de deixar a prisão, Yuri de Carvalho da Silva, 30, meia-atacante do Goytacaz disputa o título da série B2 do Campeonato Carioca -a quarta divisão estadual- ainda usando tornozeleira eletrônica. O jogador, que tenta retomar a carreira, virou assunto nas redes e nos bastidores da competição.

Recomendado para você

Yuri de Carvalho da Silva disputou o título da série B2 pelo Goytacaz sete meses após sair da prisão

Jogador entra em campo com tornozeleira eletrônica em final de Carioca

A um mês do início do Campeonato Capixaba 2026, o Porto Vitória escolheu realizar os seus treinos em regime de concentração, no Hotel China Park, localizado em Domingos Martins na região serrana

Técnico do Porto Vitória celebra pré-temporada em regime de concentração

Atacante é o principal reforço do Capa-Preta para a temporada 2026

Após pausa para cuidar da saúde mental, Edu recomeça no Rio Branco

Preso em 2018 por tráfico de drogas, Yuri passou quase sete anos na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes. Em maio deste ano, ele conseguiu o direito à progressão de regime e voltou às ruas, iniciando também a retomada da vida esportiva.

A volta oficial aos gramados aconteceu no último domingo (30), quando o Goytacaz empatou por 1 a 1 com o Macaé no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão. Durante a transmissão do Cariocão TV, a tornozeleira do atleta pôde ser vista por baixo do meião da perna esquerda, o que provocou surpresa no público.

O clube não se pronunciou sobre o caso, mas, segundo o regulamento da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), não há qualquer impedimento para que jogadores atuem com o equipamento de monitoramento.

A decisão da Série B2 acontece no próximo domingo (7), no Aryzão, em Campos dos Goytacazes. Caso o Goytacaz vença, Yuri poderá comemorar o título. Nas redes sociais, o jogador comentou sobre o recomeço. "Primeiramente, sou muito grato pela oportunidade de estar recomeçando. Estou aqui de cabeça erguida. Cometi meus erros, mas estou pagando por eles".

Leia mais

Imagem - Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

Imagem - Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Imagem - Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais