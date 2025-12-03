Futebol

Jogador entra em campo com tornozeleira eletrônica em final de Carioca

Yuri de Carvalho da Silva disputou o título da série B2 pelo Goytacaz sete meses após sair da prisão

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:42

Yuri de Carvalho retorna aos gramados com tornozeleira e disputa título carioca Crédito: Reprodução

Sete meses depois de deixar a prisão, Yuri de Carvalho da Silva, 30, meia-atacante do Goytacaz disputa o título da série B2 do Campeonato Carioca -a quarta divisão estadual- ainda usando tornozeleira eletrônica. O jogador, que tenta retomar a carreira, virou assunto nas redes e nos bastidores da competição.

Preso em 2018 por tráfico de drogas, Yuri passou quase sete anos na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes. Em maio deste ano, ele conseguiu o direito à progressão de regime e voltou às ruas, iniciando também a retomada da vida esportiva.

A volta oficial aos gramados aconteceu no último domingo (30), quando o Goytacaz empatou por 1 a 1 com o Macaé no Estádio Cláudio Moacyr, o Moacyrzão. Durante a transmissão do Cariocão TV, a tornozeleira do atleta pôde ser vista por baixo do meião da perna esquerda, o que provocou surpresa no público.

O clube não se pronunciou sobre o caso, mas, segundo o regulamento da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), não há qualquer impedimento para que jogadores atuem com o equipamento de monitoramento.

A decisão da Série B2 acontece no próximo domingo (7), no Aryzão, em Campos dos Goytacazes. Caso o Goytacaz vença, Yuri poderá comemorar o título. Nas redes sociais, o jogador comentou sobre o recomeço. "Primeiramente, sou muito grato pela oportunidade de estar recomeçando. Estou aqui de cabeça erguida. Cometi meus erros, mas estou pagando por eles".

