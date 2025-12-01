Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:06
Se adentrando entre os maiores, o Flamengo se igualou a Estudiantes e River Plate, ambos da Argentina, na quarta posição. Apenas três times estão acima: Independiente [7], Boca Juniors [6] e Peñarol [5].
O time carioca deixou o grupo dos que tem três. Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Olimpia e Nacional fazem parte do "clube".
O Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro edições da Libertadores. Além da taça contra o Palmeiras, o Rubro-Negro foi campeão sobre Cobreloa [1981], River Plate [2019] e Athletico [2022].
A taça do Flamengo fez o Rio de Janeiro igualar São Paulo como a quarta cidade com mais títulos. Agora, equipes da capital carioca têm sete conquistas da Libertadores, mesmo número dos paulistanos. O Santos é da cidade homônima e, por isso, não entra na conta da capital paulista.
O Flamengo é o detentor de mais da metade das conquistas cariocas. Fluminense, Botafogo e Vasco conquistaram um troféu cada.
Apenas três cidades têm mais títulos do que Rio de Janeiro e São Paulo. São elas: Buenos Aires [13], Avellaneda e Montevidéu [8 cada].
Independiente [7]: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
Boca Juniors [6]: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
Peñarol [5]: 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
Flamengo [4]: 1981, 2019, 2022 e 2025
River Plate [4]: 1986, 1996, 2015 e 2018
Estudiantes [4]: 1968, 1969, 1970 e 2009
Palmeiras [3]: 1999, 2020 e 2021
São Paulo [3]: 1992, 1993 e 2005
Santos [3]: 1962, 1963 e 2011
Grêmio [3]: 1983, 1995 e 2017
Nacional [3]: 1971, 1980 e 1988
Olimpia [3]: 1979, 1990 e 2002
Cruzeiro [2]: 1976 e 1997
Internacional [2]: 2006 e 2010
Atlético Nacional [2]: 1989 e 2016
Corinthians [1]: 2012
Atlético-MG [1]: 2013
Vasco [1]: 1998
Fluminense [1]: 2023
Botafogo [1]: 2024
Once Caldas [1]: 2004
Colo-Colo [1]: 1991
Racing [1]: 1967
Vélez Sarsfield [1]: 1994
San Lorenzo [1]: 2014
Argentinos Juniors [1]: 1985
LDU [1]: 2008
TÍTULOS POR CIDADE
Buenos Aires: 13 [River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Argentinos Juniors e Vélez]
Avellaneda: 8 [Independiente e Racing]
Montevidéu: 8 [Peñarol e Nacional]
Rio de Janeiro: 7 [Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo]
São Paulo: 7 [Palmeiras, São Paulo e Corinthians]
Porto Alegre: 5 [Grêmio e Internacional]
La Plata: 4 [Estudiantes]
Belo Horizonte: 3 [Cruzeiro e Atlético-MG]
Santos: 3 [Santos]
Assunção: 3 [Olimpia]
Medellin: 2 [Atlético Nacional]
Manizales: 1 [Once Caldas]
Santiago: 1 [Colo-Colo]
Quito: 1 [LDU]
