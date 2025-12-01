Home
>
Futebol
>
Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

Rubro-Negro soltou o grito de campeão na competição continental, enquanto Vasco e Fluminense golearam pelo Brasileirão

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:49

O Zona Mista #62 chega com tudo nesta segunda-feira (01) com a repercussão do título do Flamengo na Libertadores, da rodada do Brasileirão e do pontapé inicial da temporada do Rio Branco. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Vinicius Lima comandam a resenha.

Recomendado para você

Rubro-Negro soltou o grito de campeão na competição continental, enquanto Vasco e Fluminense golearam pelo Brasileirão

Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

A derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores significa um jejum de quase dois anos sem títulos para o Palmeiras de Abel Ferreira

Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

O tetra da Libertadores, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, tornou o Flamengo o quarto time com mais títulos da competição continental

Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Leia mais

Imagem - Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Flamengo se torna 4° maior campeão da Libertadores, e Rio iguala São Paulo

Imagem - Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

Imagem - Milhares de torcedores lotam Centro do Rio para receber time do Flamengo

Milhares de torcedores lotam Centro do Rio para receber time do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais