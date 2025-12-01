Flamengo é tetracampeão da Libertadores! Brasileirão pega fogo na reta final

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:49
O Zona Mista #62 chega com tudo nesta segunda-feira (01) com a repercussão do título do Flamengo na Libertadores, da rodada do Brasileirão e do pontapé inicial da temporada do Rio Branco. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Vinicius Lima comandam a resenha.
