Abel completa 600 dias sem título em ano com R$ 700 milhões em contratações

A derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores significa um jejum de quase dois anos sem títulos para o Palmeiras de Abel Ferreira

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11:17

Abel Ferreira, do Palmeiras, "jogou a toalha" na disputa pelo Brasileirão após empatar com o Fluminense Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A derrota para o Flamengo na final da Copa Libertadores significa um jejum de quase dois anos sem títulos para o Palmeiras de Abel Ferreira. A última conquista foi o Paulistão de 2024, no dia 7 de abril. Claro que Abel ainda pode levar o Brasileirão, pois matematicamente ainda há chances, mas ele próprio não acredita e já jogou a toalha, são 5 pontos de diferença para o Flamengo, faltando duas rodadas.

O primeiro ano sem conquistas da era Abel coincide com a temporada que o Palmeiras mais investiu em reforços: quase R$ 700 milhões, recorde do clube. nesta segunda-feira (1º), o Alviverde completa 603 dias de seu último título.

Ano de frustrações

O Alviverde perdeu a final do Paulistão para o Corinthians, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo próprio arquirrival e amargou o vice na Libertadores.

Resta apenas o Campeonato Brasileiro, no qual o Verdão está a cinco pontos do líder Flamengo, restando apenas duas rodadas em disputa. O título, portanto, é improvável.

Abel evita fazer uma avaliação neste momento, mesmo faltando dois jogos para o fim do ano. O treinador reforçou o discurso de que sempre prometeu lutar e não conquistar títulos em todas as competições.

"Esse não é o momento certo para refletir. É um momento para aceitar a derrota, para dar os parabéns ao adversário e faltam mais dois jogos em um ano desgastante e intenso. Mudamos muita coisa no começo, no meio e no fim e competimos até o final. Prometi sempre lutar e, não, títulos", disse Abel Ferreira.

De 2020 a 2024, o Palmeiras conquistou pelo menos um caneco. O ano mais vitorioso foi justamente o primeiro, quando Abel Ferreira e companhia levantaram a Libertadores e a Copa do Brasil.

Na visão do treinador, os próprios erros fizeram com que ele chegasse às marcas que chegou. O treinador citou Luis Zubeldía, do Fluminense e "comemorou" o fato de não ser avaliado pelos resultados.

"O Abel erra muito e foram esses erros todos que me trouxeram até aqui. Algumas vitórias em meio aos erros também vieram. No futebol, ninguém perde sozinho. Felizmente, a cultura do clube onde eu trabalho é completame"nte diferente. O Zubeldía antes era muito ruim e agora é muito bom? É isso que querem dizer? Felizmente, não sou só avaliado pelos resultados.

"Se precisasse ser avaliado por hoje [final da LIbertadores], eu ia embora. Quem está no clube avalia os resultados, os processos, a inovação que fazemos, a construção do elenco, a venda de jogadores, os títulos... As coisas aqui são diferentes", disse Abel Ferreira.

Reforços ajudaram?

O Palmeiras contratou 12 jogadores com os R$ 700 milhões investidos, e cinco deles começaram a final da Libertadores: Carlos Miguel, Fuchs (empréstimo), Khellven, Andreas Pereira e Vitor Roque.

A direção lamenta o fato de Paulinho, que custou mais de R$ 100 milhões, conseguir ajudar pouco. Quando ele esteve à disposição, foi o responsável pela classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes, contra o Botafogo.

Para Raphael Veiga, um dos "sobreviventes" da maior reformulação da era Abel, o elenco construído tem "muito potencial" para conquistar grandes títulos.

"Do ano que ganhamos a Libertadores mudou muita coisa, chegaram jogadores novos, de idade, de casa. Tem muito potencial ainda para conquistar grandes títulos, mas que a noite de hoje sirva de aprendizado para outras decisões para a gente ganhar", disse Raphael Veiga, em entrevista na zona mista após a derrota na final.

Fim da invencibilidade em finais de libertadores

Neste século, o Palmeiras havia chegado em duas finais de Libertadores e venceu ambas. Derrotou o Santos no Maracanã, em 2020, enquanto bateu o Flamengo no ano seguinte, em Montevidéu.

As duas decisões foram definidas com grande emoção. Em 2020, o gol de Breno Lopes saiu praticamente no último lance. Já em 2021, Deyverson foi o herói, aproveitando erro de Andreas Pereira, hoje no Palmeiras.

A vingança do clube carioca tirou a série invicta do Verdão. A equipe da Barra Funda também venceu a competição mais importante da América em 1999, mas amargou o vice em 1961, 1968 e 2000.

Conquistas do Palmeiras por ano, desde 2020

2020 - Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores

2021 - Libertadores

2022 - Paulistão, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro

2023 - Paulistão, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro

2024 - Paulistão

2025 - Nada, porém com o Brasileirão ainda em disputa

