Campeonato Carioca

Garotos do Botafogo vacilam e são derrotados pelo Sampaio Corrêa

Alvinegro sobre virada em jogo do Campeonato Carioca

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 02:34





Botafogo Crédito: Botafogo FR

Com um time composto por jogadores sub-20, o Botafogo conheceu sua primeira derrota na temporada. Jogando no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, o time carioca encarou o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e acabou derrotado de virada, por 2 a 1.

Com o resultado, o Botafogo permaneceu com três pontos e acabou caindo para a vice-liderança do Grupo B, ficando um atrás do Nova Iguaçu. Do outro lado, o Sampaio ganhou a primeira na temporada e subiu para a quinta colocação, com a mesma pontuação de Fluminense e Bangu, mas atrás no saldo de gols (0 a -1).

Os garotos do Botafogo começaram bem. Logo aos quatro, Arthur Izaque ganhou da marcação e tocou limpo para Kauan Toledo, que abriu o marcador. Entretanto, o cenário mudou completamente aos 27, quando Rogerinho entrou com a sola no joelho e Ewerton Potiguar e foi expulso.

Com um a mais, o Sampaio Corrêa passou a se lançar ao ataque, e conseguiu o empate aos 38, quando após falha da defesa do Botafogo, Rodrigo Andrade mandou para o gol e levou o jogo para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, porém, o cenário ficou ainda mais complicado para o time da capital. Logo aos cinco, após bate e rebate na área, Lucas Marreta aproveitou a sobra e não desperdiçou, virando o marcador em Saquarema.

Após o gol, o jogo ficou mais amarrado, com o Botafogo tentando o ataque, mas parando na defesa muito bem postada do Sampaio Corrêa, que apenas segurou o resultado até o apito final.

Chegando à metade da fase de grupos, as equipes voltam a campo para a terceira rodada do Campeonato Carioca ainda nesta semana. Na quarta-feira (21), o Botafogo volta ao Nilton Santos para encarar o Volta Redonda, às 19h. No dia seguinte, a partir das 17h, é a vez do Sampaio Corrêa visitar o Madureira, no Conselheiro Galvão.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 BOTAFOGO

SAMPAIO CORRÊA - Zé Carlos; Lucas Carvalho (Brayan), Daniel, Lucas Marreta e Guilherme; Pablo (Magno), Alexandre (Marcellinho) e Rodrigo Andrade (Elias); Iacovelli, Ewerton Potiguar (Luan Gama) e Octávio. Técnico: Alfredo Sampaio.

BOTAFOGO - Raul; Rogerinho, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Marquinhos, Bernardo Valim e Felipe Januário (Lucas Camilo); Caio Valle (Samuel Alves), Arthur Izaque (Matheusinho) e Kauan Toledo (Matheus Fortunato). Técnico: Rodrigo Bellão.

GOLS - Kauan Toledo, aos quatro, e Rodrigo Andrade, aos 38 minutos do primeiro tempo. Lucas Marreta, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo, Alexandre, Daniel, Justino e Caio Valle.

CARTÃO VERMELHO - Rogerinho.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Júlio César de Oliveira (RJ).

LOCAL - Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ).

