Com reservas, Vasco amarga empate contra Nova Iguaçu

Time de Fernando Diniz não saiu do zero em São Januário

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 02:26

Vasco x Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca
Vasco x Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca Crédito: Vinicius Gentil/Nova Iguaçu FC

Os mais de 15 mil torcedores do Vasco em São Januário na noite deste domingo (18), tiveram como principal atrativo o adeus emocionado de Pablo Vegetti. Isso porque o time comandado por Fernando Diniz não conseguiu criar e acabou apenas no empate por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Vasco manteve a invencibilidade na competição estadual, foi a quatro pontos no Grupo A. Do outro lado, o Nova Iguaçu chegou aos mesmos quatro, mas integra a chave B.

Já sem Vegetti, que concluiu sua transferência ao Cerro Porteño, do Paraguai, e com apenas três titulares entre os relacionados, inclusive sem a presença de Coutinho e Rayan, que também pode deixar o time carioca nesta janela, o Vasco foi a campo com um time diferente, que mostrou o motivo do time carioca se atentar no mercado de transferências.

Sem objetividade e muitos erros na criação das jogadas, o Vasco não conseguiu criar reais chances de perigo ao time adversário, que teve as melhores oportunidades da primeira etapa: aos 17, Xandinho chutou da entrada da área e acertou a trave. Pouco depois, aos 32, Di Maria arriscou de longe e Léo Jardim salvou o time da casa.

Na volta para a segunda etapa, Diniz promoveu três mudanças que surtiram efeito imediato no Vasco. Com JP dominando o meio-campo e Andrés Gómez e Maxime Domínguez atacando pelas pontas, o time cresceu em produção e quase abriu o placar logo aos dois, quando Maxime cruzou para David, que parou em grande defesa de Mota.

O goleiro do Nova Iguaçu salvou mais uma aos 18, em chute de Andrés Gómez, viu Léo Jardim pegar mais uma tentativa de Di Maria, aos 25, mas não voltou a trabalhar. Após um longo período sem grandes chances, o Vasco até pressionou nos minutos finais, mas seguiu sem brilho no setor de criação e viu o jogo acabar sem gols.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada do Campeonato Carioca. Na quarta-feira (21), o Vasco vai até o Maracanã para encarar o Flamengo, a partir das 21h30, no primeiro clássico da temporada. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Nova Iguaçu receber o Fluminense, no Jânio Moraes.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas (JP) e Victor Luis (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê e Matheus França (Maxime Dominguez); Garré (Andrés Gómez), David (Johan Rojas) e Garré. Técnico: Fernando Diniz.

NOVA IGUAÇU - Mota; Yan Silva (Augusto), Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra (Pedro Thomaz), Léo Rafael, Rickelme (Thomasel) e Di Maria (Iago Lacerda); Xandinho e Vini Charopem (Léo David). Técnico: Carlos Vitor.

CARTÕES AMARELOS - Andrés Gómez, Xandinho, Léo Rafael e Thomasel.

RENDA - R$ 598.000,00.

PÚBLICO - 15.380 torcedores.

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

