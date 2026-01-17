Carioca

Fluminense é surpreendido pelo Boavista e amarga primeira derrota no Campeonato Carioca

O Tricolor vinha de vitória por 2 a 1 diante do Madureira na estreia, segue com três pontos no Grupo A

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 21:30

Fluminense é surpreendido pelo Boavista e amarga primeira derrota no Campeonato Carioca Crédito: Reprodução/Fluminense

O Fluminense conheceu sua primeira derrota no Campeonato Carioca. Na noite deste sábado, o time visitou o Boavista no estádio Elcyr Resende, e perdeu por 1 a 0, com gol marcado por Gabriel Caran. A partida foi válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. O Fluminense foi comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já que Luis Zubeldía está afastado após uma cirurgia no coração.

O Fluminense, que vinha de vitória por 2 a 1 diante do Madureira na estreia, segue com três pontos no Grupo A. Já o Boavista, que foi derrotado por 1 a 0 para o Volta Redonda no primeiro jogo, somou seus três primeiros pontos, embolando o Grupo B.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. No começo, porém, o Boavista chegou de forma perigosa em jogada de escanteio. Após a cobrança, Guilherme Lacerda cabeceou na pequena área, por cima do gol. O Fluminense respondeu da mesma forma em cabeceio de Rabello para fora. No finalzinho, Lelê completou cruzamento de Matheus Reis, mas o goleiro do Boavista defendeu.

No segundo tempo, o gol não demorou a sair. Após cobrança de escanteio de Isael, Gabriel Caran venceu a disputa pelo alto e cabeceou firme para abrir o placar. O gol animou o time, que teve outra boa chegada com Brunão. Ele driblou bem, mas não conseguiu a finalização.

O Fluminense não conseguia reagir e só respondeu quando Guilherme Arana arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora após desvio na defesa. O empate quase saiu em lance de bola parada. Após cobrança de falta de Agner, Jemmes subiu bem para cabecear, mas a bola explodiu no travessão e foi para fora.

O Boavista recuou o time nos minutos finais, mas foi muito bem na marcação. Apesar de ter a posse de bola e esboçar uma pressão, o Fluminense pouco fez para criar uma chance clara de gol.

Os dois times voltam a campo na próxima quinta-feira para a terceira rodada. Às 19h, o Boavista joga com a Portuguesa novamente em casa. Depois, às 21h30, o Fluminense visita o Nova Iguaçu, ainda sem estádio confirmado.

Ficha técnica

BOAVISTA 1 X 0 FLUMINENSE

BOAVISTA - Lucas Maticoli; Cesinha, Ryan (Fernando), Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito (Marcus Vinícius); Isael (Gabriel Richvicki) e Emanuel; Berê (Bruno Jesus), Brunão e Fellipinho (Khawhan). Técnico: Gilson Kleina.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Julio Fidélis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana (Léo Jance); Wallace Davi (Agner), Otávio (Davi Melo) e Lezcano (Wesley Natã); Matheus Reis, Riquelme Felipe e John Kennedy (Lelê). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

GOLS - Gabriel Caran, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cesinha, Ryan e Gabriel Richvicki (Boavista). Jemmes, Wallace Davi, Davi Melo e Riquelme Felipe (Fluminense).

PÚBLICO - 2.612 pagantes (2.812 presentes).

RENDA - R$ 93.800,00.

LOCAL - Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta