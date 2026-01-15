Home
Botafogo vence na estreia no Carioca com time da Copinha

Alvinegro superou a Portuguesa-RJ, no Luso-Brasileiro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:11

Botafogo
Botafogo Crédito: Arthur Barreto/ BFR

O Botafogo iniciou sua caminhada no Campeonato Carioca com vitória ao bater a Portuguesa por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. A equipe alvinegra entrou em campo com o mesmo grupo que vinha disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, sob o comando de Rodrigo Bellão, técnico do sub-20. A estreia confirmou o bom momento do time, que vinha de quatro partidas sem levar gols na Copinha.

O primeiro tempo foi truncado e com poucas chances claras. Botafogo e Portuguesa chegaram a balançar as redes, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem por impedimento. Aos 19 minutos, Danillo marcou de cabeça após escanteio, mas a cobrança foi invalidada após a bola ter saído pela linha de fundo.

Já aos 44, foi a vez da Portuguesa reclamar. Após cruzamento de Sávio pela direita, Bruno Mota desviou de cabeça, e Guilherme Silveira completou para o gol, mas também estava em posição irregular.

Na volta do intervalo, o Botafogo adotou postura mais ofensiva e foi recompensado logo aos sete minutos. Caio Valle cobrou pênalti no canto direito, Douglas Borges ainda acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol que abriu o placar na Ilha do Governador.

Após o gol, o jogo seguiu com muitas faltas e ritmo mais quebrado. A Portuguesa tentou reagir e chegou perto do empate em pelo menos duas oportunidades. Luís Gustavo arriscou de fora da área, com desvio no caminho, e depois Uelber finalizou, mas Raul apareceu bem para fazer a defesa.

O Botafogo ainda fechou nos acréscimos. Lucas Camilo arriscou de longe e contou com uma falha de Douglas Borges para fazer 2 a 0 e decretar o triunfo.

O Botafogo volta a campo no domingo, às 20h30, diante do Sampaio Corrêa, no Lourivaldão. No mesmo dia e horário, a Portuguesa recebe o Maricá, no Luso-Brasileiro.

Com a vitória, a equipe estreia com três pontos no Grupo B, mesma pontuação do Nova Iguaçu, que também venceu na rodada. Já a Portuguesa soma um ponto no Grupo A, que conta ainda com Bangu, Fluminense e Volta Redonda, todos com três pontos.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 2 BOTAFOGO

PORTUGUESA - Douglas Borges; Sávio (Luís Gustavo) Carlos Henrique e Lucas Costa; Guilherme Santos, Henrique Rocha (Chay), João Paulo e Bruno Mota; Rhuan (Uelber), Léo Muchacho (Anderson Rosa) e Guilherme Silveira. Técnico: Alex Nascit.

BOTAFOGO - Raul; Kadu (Mateo Ponteo), Danillo, Justino (Lucas Camilo) e Gabriel Abdias; Bernado Valim, Marquinhos (Newton) e Felipe Januário (Matheus Martins); Kaun Toledo, Arthur Izaque e Caio Valle (Barrera). Técnico: Rodrigo Bellão.

ÁRBITRO - Lucas Coelho Santos

GOLS - Caio Valle, aos sete e Lucas Camilo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Rosa, Guilherme Santos, Henrique Rocha, João Paulo e Lucas Costa (Portuguesa); Barrera, Bernardo Valim, Felipe Januário, Justino, Kadu e Kaun Toledo (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Luso Brasileiro, em Moça Bonita (RJ).

