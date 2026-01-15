Flamengo anuncia goleiro Andrew, ex-Gil Vicente e Botafogo

"Furou a fila"

Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo anunciou a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, que estava no Gil Vicente, de Portugal. Ele assinou contrato por quatro temporadas.

'Furou a fila' na preferência rubro-negra

O Flamengo tinha como plano A Gabriel Brazão, do Santos. Porém, além do Peixe não querer se desfazer do atleta e acenar com uma alta quantia de multa rescisória, o próprio goleiro não se animou tanto pelo cenário apresentado onde, a princípio, chegaria para ser uma sombra ao titular Rossi.

Outro nome bem avaliado foi o jovem Pedro Morisco, do Coritiba. O clube paranaense, no entanto, entende que pode fazer sua melhor venda da história com o arqueiro de 22 anos e recusou, inclusive, uma proposta de 7,5 milhões de euros por ele de um time europeu.

Com valores inflacionados e toda a dificuldade de atrair um goleiro para chegar como reserva, as portas se abriram para Andrew, que já estava na lista, mas menos cotado num primeiro momento.

A aproximação aconteceu após o técnico Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto assistirem a um jogo de Andrew in loco em Portugal, durante o período de férias do elenco principal do Flamengo.

Naquele momento, o goleiro já tinha conversas com seu ex-clube, o Botafogo. O Rubro-Negro, porém, chegou com uma investida mais agressiva, oferecendo termos contratuais melhores além de uma proposta de aquisição imediata de 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente, que tinha contrato com o arqueiro até o meio do ano.

Ele chega para ocupar o espaço deixado por Matheus Cunha, que se transferiu para o Cruzeiro no início desta temporada. O Flamengo conta ainda com o jovem Dyogo Alves para a posição.

Esta é a segunda contratação do Rubro-Negro para a temporada. Anteriormente o clube já havia acertado com o zagueiro Vitão, ex-Internacional.

