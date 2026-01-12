Home
Flamengo abre negociações por Lucas Paquetá, diz jornalista italiano

Breno Coelho

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:58

Lucas Paquetá é investigado por possível envolvimento com apostas – Créditos: Divulgação/ West Ham
Lucas Paquetá começou a carreira no Flamengo e estaria interessado em voltar ao clube Crédito: Divulgação/ West Ham

O retorno de Lucas Paquetá ao Brasil pode estar próximo de acontecer. Segundo o jornalista italiano especializado em mercado de transferências Fabrizio Romano, o Flamengo teria aberto negociações com o West Ham, da Inglaterra, para repatriar o meia brasileiro de 28 anos, revelado no Ninho do Urubu.

De acordo com Romano, o jogador inclusive já teria aceitado a proposta do clube carioca e trabalha nos bastidores para conseguir uma liberação dos ingleses ainda nesta janela. O ge.globo apurou que a ausência do brasileiro na partida contra o QPR, pela FA Cup, foi um pedido do atleta.

Apesar do avanço com o jogador, o Rubro-Negro adota cautela, pois considera que o West Ham não irá liberar Paquetá facilmente. Caso o negócio se concretize, essa seria a terceira contratação do Flamengo na atual janela. O clube já anunciou o zagueiro Vitão, ex-Internacional, e acertou a vinda do goleiro Andrew, que estava no Gil Vicente, de Portugal.

