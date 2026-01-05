Flamengo é time da Série A com mais campeonatos em 2026

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:51
O Flamengo é o time com mais competições. O Rubro-Negro começará 2026 com seis campeonatos para disputar, sendo duas Recopas, uma no Brasil e outra Sul-Americana.
Athletico-PR e Coritiba serão os que menos torneios irão jogar. A dupla paranaense, recém-promovida à Série A do Brasileiro, disputará três torneios.
Chapecoense, Internacional, Remo e Vitória serão os únicos times a jogarem torneios regionais. Eles disputarão Copa Sul-Sudeste, Copa Verde e Copa do Nordeste, respectivamente, por não estarem envolvidos em nenhum campeonato continental e atenderem aos critérios de classificação aos regionais.
A extensão do calendário de cada time varia. Quanto mais a equipe avançar nos campeonatos que disputará, mais jogos fará. Se um brasileiro for campeão da Libertadores, ainda jogará a Copa Intercontinental no final do ano.
Os times da Série A não jogarão as primeiras fases da Copa do Brasil. As 20 equipes entrarão já na quinta etapa do torneio, prevista para abril.
As competições ficarão paralisadas durante a realização da Copa do Mundo. O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Flamengo (6): Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Carioca
Corinthians (5): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Paulistão
Palmeiras (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão
Cruzeiro (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro
Mirassol (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão
Fluminense (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca
Botafogo (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca
Bahia (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Baiano
São Paulo (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão
Santos (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão
Bragantino (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão
Atlético-MG (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro
Grêmio (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Gaúcho
Vasco (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca
Vitória (4): Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Baiano
Internacional (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Gaúcho
Chapecoense (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Catarinense
Remo (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Norte e Paraense
Athletico (3): Brasileiro, Copa do Brasil e Paranaense
Coritiba (3): Brasileiro, Copa do Brasil e Paranaense
Confira abaixo o calendário das competições.
Libertadores: 4 de fevereiro a 28 de novembro
Sul-Americana: 4 de março a 21 de novembro
Recopa Sul-Americana: 18 de fevereiro e 25 de fevereiro
Brasileirão: 28 de janeiro a 2 de dezembro
Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro
Supercopa Rei: 1° de fevereiro
Estaduais: 6 de janeiro a 8 de março
Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho
Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho
Copa Verde: 25 de março a 7 de junho
