Flamengo é time da Série A com mais campeonatos em 2026

Em ano com pausa para Copa do Mundo e com a criação de novos torneios regionais, clube disputará 6 competições

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:51

Flamengo é o único clube brasileiro com 4 títulos da Libertadores Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O QUE CADA UM JOGA?

O Flamengo é o time com mais competições. O Rubro-Negro começará 2026 com seis campeonatos para disputar, sendo duas Recopas, uma no Brasil e outra Sul-Americana.

Athletico-PR e Coritiba serão os que menos torneios irão jogar. A dupla paranaense, recém-promovida à Série A do Brasileiro, disputará três torneios.

Chapecoense, Internacional, Remo e Vitória serão os únicos times a jogarem torneios regionais. Eles disputarão Copa Sul-Sudeste, Copa Verde e Copa do Nordeste, respectivamente, por não estarem envolvidos em nenhum campeonato continental e atenderem aos critérios de classificação aos regionais.

A extensão do calendário de cada time varia. Quanto mais a equipe avançar nos campeonatos que disputará, mais jogos fará. Se um brasileiro for campeão da Libertadores, ainda jogará a Copa Intercontinental no final do ano.

Os times da Série A não jogarão as primeiras fases da Copa do Brasil. As 20 equipes entrarão já na quinta etapa do torneio, prevista para abril.

As competições ficarão paralisadas durante a realização da Copa do Mundo. O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

COMPETIÇÕES DE CADA TIME

Flamengo (6): Libertadores, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Carioca

Corinthians (5): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Paulistão

Palmeiras (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão

Cruzeiro (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro

Mirassol (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão

Fluminense (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca

Botafogo (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca

Bahia (4): Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Baiano

São Paulo (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão

Santos (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão

Bragantino (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulistão

Atlético-MG (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro

Grêmio (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Gaúcho

Vasco (4): Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca

Vitória (4): Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Baiano

Internacional (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Gaúcho

Chapecoense (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Sudeste e Catarinense

Remo (4): Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Norte e Paraense

Athletico (3): Brasileiro, Copa do Brasil e Paranaense

Coritiba (3): Brasileiro, Copa do Brasil e Paranaense

Confira abaixo o calendário das competições.

Internacionais

Libertadores: 4 de fevereiro a 28 de novembro

Sul-Americana: 4 de março a 21 de novembro

Recopa Sul-Americana: 18 de fevereiro e 25 de fevereiro

Nacionais e estaduais

Brasileirão: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Supercopa Rei: 1° de fevereiro

Estaduais: 6 de janeiro a 8 de março

Regionais

Copa Sul-Sudeste: 25 de março a 7 de junho

Copa do Nordeste: 25 de março a 7 de junho

Copa Verde: 25 de março a 7 de junho

