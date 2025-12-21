Seleção Brasileira

Presidente da CBF diz que Neymar na Copa será decisão '100% de Ancelotti'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Samir Xaud, repercutiu ao "getv" as declarações de Neymar, que mandou uma espécie de recado a Carlo Ancelotti durante ...

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 20:04





Neymar está de volta à Seleção Brasileira depois de um ano e meio Crédito: Vitor Silva/CBF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Samir Xaud, repercutiu ao "getv" as declarações de Neymar, que mandou uma espécie de recado a Carlo Ancelotti durante o "Tardezinha", show do cantor Thiaguinho ocorrido neste sábado (20) o atacante do Santos pediu "ajuda" do treinador da seleção brasileira ao falar sobre sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O Neymar é um grande jogador e um grande ídolo. A gente sempre espera que ele esteja bem pra ajudar a seleção brasileira como já ajudou em muitos anos e como já ajudou o futebol brasileiro. Isso é uma coisa da comissão técnica. Eu não interfiro, é 100% de autonomia para o Ancelotti. O que a gente espera é ter os melhores jogadores e mais preparados pra trazer o tão sonhado hexa Samir Xaud, à "getv"

O QUE MAIS SAMIR FALOU?

Fim da temporada com Copa do Brasil. "Fico satisfeito. A gente já pegou o calendário andando, mas graças a Deus, em seis meses, conseguimos fazer muitas mudanças positivas pro futebol brasileiro. Estamos muito motivados e empolgados no nosso novo formato para o ano que vem, o nosso novo produto."

Mudanças no calendário. "Foram decisões difíceis. Tivemos que fazer essas mudanças não só pela parte técnica e pela parte do produto, mas também pela falta de calendário que tínhamos. A gente teve que fazer um rearranjo de todas as competições, dando um alívio para os clubes da Série A, que nos representam nas competições internacionais, e fomentando mais a nossa base da pirâmide do futebol brasileiro com mais vagas. Estou muito esperançoso para que, em 2028 e 2029, a gente tenha um calendário mais justo e mais limpo."

Final única na Copa do Brasil. "Gosto. É campo neutro. A gente tem finais de competições importantes internacionais em final única. Vai ser um charme a mais para a competição, agora também com a novidade do vice ganhar uma vaga na Libertadores. Ainda não definimos se será direta ou indireta, mas é mais um atrativo para o nosso produto. Até o fim do ano devemos ter uma definição."

