Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney

30 de dezembro de 2025

Nos últimos dias, um boato envolvendo o atacante americano Christian Pulisic — estrela do Milan e capitão da seleção dos Estados Unidos — e a atriz Sydney Sweeney se espalhou as redes sociais e alguns veículos de mídia sensacionalista. A especulação sugeria um possível romance entre o jogador de futebol e a atriz de Hollywood, conhecida por seus papéis em produções como Euphoria e The Housemaid.

Como surgiu a especulação?

Os primeiros indícios do rumor teriam aparecido no dia 25 de dezembro, quando uma conta italiana de Instagram — focada em esportes e fofocas — publicou uma alegação não confirmada de que Pulisic e Sweeney estariam vivendo um “affair” após o término do noivado dela com o produtor Jonathan Davino. A informação foi rapidamente replicada por outros perfis nas redes sociais e chegou até colunas de entretenimento.

Esse tipo de rumor viralizou especialmente no ambiente digital, alimentado por fãs, páginas de fofocas e comentários que misturam fatos, especulações e memes. Apesar da aparente consistência narrativa, não havia nenhuma prova concreta — como fotos, vídeos ou confirmações de fontes confiáveis — para sustentar o suposto relacionamento entre eles.

Reação de Christian Pulisic

O próprio Christian Pulisic interrompeu o ciclo de rumores. Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, ele respondeu diretamente às especulações, classificando-as como “histórias inventadas” e pedindo que as pessoas parem com os boatos sobre sua vida pessoal. Ele afirmou ainda que é necessário “responsabilizar as fontes”, pois informações falsas podem afetar vidas reais.

Em outro comentário sob uma postagem que replicava o rumor, Pulisic foi mais direto: “Fake news, galera. Vamos parar com esse rumor bobo.”

A repercussão do boato também gerou foco nas vidas pessoais reais de Pulisic e Sweeney — que, segundo informações consistentes, não estão envolvidos romanticamente um com o outro.

Christian Pulisic está atualmente em um relacionamento com a golfista profissional Alexa Melton, com quem vem sendo visto publicamente desde 2024 e cuja relação foi confirmada nas redes sociais pela própria Melton.

Sydney Sweeney, por sua vez, após terminar o noivado com Jonathan Davino mais cedo em 2025, foi vinculada romanticamente — com relatos de certa consistência — ao executivo musical Scooter Braun. Fontes afirmam que o relacionamento entre Sweeney e Braun é “sério” e que eles foram vistos juntos em diversas ocasiões públicas ao longo deste ano.

