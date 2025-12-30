Home
>
Futebol
>
Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney

Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney

Christian Pulisic se pronunciou nas redes sociais para esclarecer boatos

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:24

Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney
Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney Crédito: AC Milan / Arquivo Pessoal

Nos últimos dias, um boato envolvendo o atacante americano Christian Pulisic — estrela do Milan e capitão da seleção dos Estados Unidos — e a atriz Sydney Sweeney se espalhou as redes sociais e alguns veículos de mídia sensacionalista. A especulação sugeria um possível romance entre o jogador de futebol e a atriz de Hollywood, conhecida por seus papéis em produções como Euphoria e The Housemaid.

Recomendado para você

Christian Pulisic se pronunciou nas redes sociais para esclarecer boatos

Atacante do Milan desmente rumor de affair com Sydney Sweeney

Locomotiva Grená faz boas campanhas no Capixaba e na Copa ES, porém para nas semifinais

Desportiva completa 9 anos sem títulos, mas vai jogar a Copa do Brasil, em 2026

Apesar do aumento de público neste ano, 69 jogos tiveram menos de 100 pagantes, o que equivale a 38,3% de todas as partidas realizadas na temporada

Em 2025, mais de um terço dos jogos no ES foram disputados em estádios esvaziados

Como surgiu a especulação?

Os primeiros indícios do rumor teriam aparecido no dia 25 de dezembro, quando uma conta italiana de Instagram — focada em esportes e fofocas — publicou uma alegação não confirmada de que Pulisic e Sweeney estariam vivendo um “affair” após o término do noivado dela com o produtor Jonathan Davino. A informação foi rapidamente replicada por outros perfis nas redes sociais e chegou até colunas de entretenimento.

Esse tipo de rumor viralizou especialmente no ambiente digital, alimentado por fãs, páginas de fofocas e comentários que misturam fatos, especulações e memes. Apesar da aparente consistência narrativa, não havia nenhuma prova concreta — como fotos, vídeos ou confirmações de fontes confiáveis — para sustentar o suposto relacionamento entre eles.

Reação de Christian Pulisic

O próprio Christian Pulisic interrompeu o ciclo de rumores. Em uma série de publicações nos Stories do Instagram, ele respondeu diretamente às especulações, classificando-as como “histórias inventadas” e pedindo que as pessoas parem com os boatos sobre sua vida pessoal. Ele afirmou ainda que é necessário “responsabilizar as fontes”, pois informações falsas podem afetar vidas reais.

Em outro comentário sob uma postagem que replicava o rumor, Pulisic foi mais direto: “Fake news, galera. Vamos parar com esse rumor bobo.”

A repercussão do boato também gerou foco nas vidas pessoais reais de Pulisic e Sweeney — que, segundo informações consistentes, não estão envolvidos romanticamente um com o outro.

Christian Pulisic está atualmente em um relacionamento com a golfista profissional Alexa Melton, com quem vem sendo visto publicamente desde 2024 e cuja relação foi confirmada nas redes sociais pela própria Melton.

Sydney Sweeney, por sua vez, após terminar o noivado com Jonathan Davino mais cedo em 2025, foi vinculada romanticamente — com relatos de certa consistência — ao executivo musical Scooter Braun. Fontes afirmam que o relacionamento entre Sweeney e Braun é “sério” e que eles foram vistos juntos em diversas ocasiões públicas ao longo deste ano.

Leia mais

Imagem - Corinthians vence Vasco e é tetra da Copa do Brasil

Corinthians vence Vasco e é tetra da Copa do Brasil

Imagem - Presidente da CBF diz que Neymar na Copa será decisão '100% de Ancelotti'

Presidente da CBF diz que Neymar na Copa será decisão '100% de Ancelotti'

Imagem - Flamengo cai para o PSG nos pênaltis e sonho do bi mundial é adiado

Flamengo cai para o PSG nos pênaltis e sonho do bi mundial é adiado

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais