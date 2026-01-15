Garrinsha desequilibra e Bangu vence o Flamengo em Moça Bonita pelo Carioca

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 00:14
Depois de quase 24 anos, o Flamengo voltou ao estádio de Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro, para enfrentar o Bangu, nesta quarta-feira. O time sub-20 do rubro-negro acabou perdendo por 2 a 1, pela primeira rodada da Taça Guanabara, a fase inicial do Campeonato Carioca. Os sete mil presentes ao estádio reconheceram como destaque um atacante esguio e rápido, Garrinsha, o principal nome do jogo. Ele deu passe para um gol e marcou outro na vitória histórica do time do subúrbio carioca
O Flamengo tem um ponto no Grupo B, contra três do Bangu, pelo Grupo A. Esta foi a primeira derrota do time rubro-negro, que só vai utilizar seus principais jogadores na terceira rodada. No domingo tinha empatado por 1 a 1 com a Portuguesa, em jogo antecipado da quinta rodada porque a equipe vai enfrentar o Corinthians, dia 1º de fevereiro, pela decisão da Supercopa do Brasil. A decisão, em jogo único, vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília.
O destaque da noite ficou para o camisa 7 do Bangu, um haitiano de 24 anos e chamado Garrinsha. Ele deu o passe para o primeiro gol, marcado por PK, e marcou o segundo do time da casa. Há sete anos no Brasil, ele fala fluentemente o português e pertence ao Perolas Negra, clube de Piraí, cidade fluminense.
O jovem haitiano é fruto de uma ONG brasileira que deu apoio ao Haiti, em 2010, após um grande terremoto no país caribenho. Ele ganhou o nome de um dos maiores nomes do futebol mundial, o brasileiro Garrincha, ex-atacante do Botafogo-RJ e bicampeão mundial pela seleção brasileira, em 1958 e 1962. A ideia foi de seu pai, Joseph Garry, um ex-jogador profissional.
Mesmo debaixo de chuva, o jogo começou em ritmo acelerado. O Bangu abriu logo a vantagem de dois gols. O primeiro saiu aos três minutos, quando Garrinscha roubou a bola e fez passe longo para Patryck Ferreira, o PK, explorar sua velocidade contra seu marcador. Dentro da área ele bateu no alto: 1 a 0.
O segundo gol saiu aos 11 minutos, quando Garrinsha foi lançado pelo lado esquerdo da área, cortou o marcador e chutou no alto, do outro lado. O goleiro saltou, mas a bola entrou no ângulo. Um golaço.
O Flamengo diminuiu aos 18 minutos, quando Daniel Sales lançou Guilherme Gomes. Ele percebeu a saída precipitada do goleiro Bruno e, na linha da grande área, tocou por cima.
No segundo tempo o jogo esfriou. O Flamengo não encontrou o caminho para buscar o empate, enquanto o Bangu preferiu priorizar o sistema de marcação para garantir a importante e histórica vitória.
Na segunda rodada, no sábado, o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda, a partir das 21h30, no estádio Raulino de Oliveira. O Bangu vai receber o Madureira, a partir das 18h30.
BANGU 2 X 1 FLAMENGO
BANGU - Bruno; Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Ítalo Isaac (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Garrinsha (Douglas Lima), PK (Luizinho) e Lucas Sibito. Técnico: Flávio Tinoco
FLAMENGO - Léo Nannetti; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Johnny (Gustavo); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Ryan Roberto), Wallace Yan e Joshua (João Camargo). Técnico: Bruno Pivetti
GOLS - PK, aos três, Garrinscha, aos 11, e Guilherme Gomes, aos 18 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Gilberto (Bangu); Johnny, Wallace Yan e Pablo Lúcio (Flamengo).
ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.
RENDA - não disponível.
PÚBLICO - 7.000 presentes.
LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).
