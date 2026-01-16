Futebol

Rayan brilha e Vasco goleia na estreia do Campeonato Carioca

Mesmo com a expulsão de Piton, ainda no primeiro tempo, time cruz-maltino vence Maricá em São Januário

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 02:24





Vasco Crédito: Matheus Lima/ CR Vasco da Gama

O Vasco venceu o Maricá na noite desta quinta-feira (15), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Em um jogo movimentado, com gols, expulsão e mudanças de cenário, o time cruzmaltino estreou com triunfo por 4 a 2 diante da sua torcida. Rayan, que está sendo negociado, marcou duas vezes, Coutinho e Carlos Cuesta também balançaram as redes.

Com esta goleada, o Vasco assume a liderança do Grupo A, com três pontos conquistados. O Maricá, por sua vez, inicia a competição sem pontuar em sua estreia no estadual.

Rayan, o artilheiro da noite, pode ter disputado seu último jogo com a camisa vascaína. O atacante de 19 anos já deu sinal verde para um contrato de cinco temporadas com o Bournemouth, da Premier League. O clube inglês avançou com uma proposta de 35 milhões de euros, o equivalente a R$ 218 milhões, e a decisão agora está nas mãos da diretoria vascaína. Antes, ele não quis se transferir para o Zenit, da Rússia, porque o clube não participa das competições europeias devido a guerra com a Ucrânia.

O primeiro tempo foi marcado pela intensidade desde os minutos iniciais. Logo aos seis, o Vasco aproveitou uma falha na saída de bola adversária. Rafael Forster entregou nos pés de Andrés Gómez, que invadiu a área e finalizou. Yuri Duarte deu rebote, e Rayan apareceu livre para empurrar para as redes.

Aos 25, o time ampliou em jogada trabalhada pelo lado esquerdo. Após cobrança curta de escanteio, Coutinho tabelou com Gómez, entrou na área, limpou a marcação e finalizou colocado, sem chances para o goleiro.

O Maricá reagiu aos 37, também em bola parada. Após escanteio curto e desvio na área, a bola sobrou para Rafael Forster ajeitar de cabeça, permitindo que Alex Azeredo finalizasse de primeira para descontar. Pouco depois, o Vasco teve Lucas Piton expulso ao derrubar Pablo Thomaz em lance de saída cara a cara com o goleiro, passando a atuar com um jogador a menos ainda antes do intervalo.

Mesmo em inferioridade numérica, o Vasco manteve postura ofensiva no segundo tempo. Ainda no campo defensivo, Coutinho percebeu o espaço às costas da última linha do Maricá e lançou Rayan, que partiu em velocidade desde o meio-campo. Livre, o atacante avançou até a área, driblou o goleiro Yuri Duarte e concluiu para o gol. O lance chegou a ser anulado em campo por impedimento, mas a revisão do VAR confirmou a posição legal do jogador e validou o terceiro gol vascaíno.

Aos nove minutos, o Vasco ainda ampliou. Coutinho cobrou escanteio pela direita, Puma desviou de cabeça e a bola ficou com Cuesta dentro da pequena área. O zagueiro finalizou, Yuri Duarte defendeu parcialmente, mas no rebote o colombiano completou para o gol.

O Maricá voltou a diminuir aos 15, quando Caio Vitor cobrou escanteio e Marcelo apareceu livre para cabecear no canto, sem defesa para Léo Jardim. A partir daí, o Vasco administrou a vantagem, controlando o ritmo e explorando os espaços deixados pelo adversário para assegurar a vitória na estreia.

Na próxima rodada, o Vasco volta a atuar em São Januário, no domingo, às 18h, diante do Nova Iguaçu. No mesmo dia, às 20h30, o Maricá enfrenta a Portuguesa, no estádio luso-brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 2 MARICÁ

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho (Tchê Tchê); Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira (Puma Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz.

MARICÁ - Yuri Duarte; Magno Nunes, Rafael Forster, Felipe Carvalho (Marcelinho) e Rafael Carioca (Café); Matheus Lira (Wellington), Vinícius MAtheus e Almir Sóta (Caio Vitor); Marcelo, Alex Azeredo (Matheus Alessandro) e Pablo Thomaz. Técnico: Reinaldo Oliveira.

GOLS - Rayan, aos 7, Philippe Coutinho, aos 26 e Alexander Medeiros, aos 41 minutos do primeiro tempo; Rayan, aos 5, Carlos Cuesta, aos 9 e Marcelo, aos 21 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Coutinho (Vasco); Marcelinho e Rafael Carioca (Maricá).

CARTÃO VERMELHO - Lucas Piton (Vasco).

ÁRBITRO - Bruno Motta Corrêa (RJ).

PÚBLICO - 12.559 torcedores.

RENDA - R$ 426.904,00.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

