Gabigol faz treino completo e Flamengo espera força máxima para semifinal

Atacante desfalcou o Rubro-Negro nas duas últimas partidas da equipe, mas deve retornar no jogo da volta contra o Fluminense

Gabigol está perto de voltar a jogar no Flamengo. Nesta terça-feira (12), o atacante fez um treino completo com o grupo e pode ser opção para Tite contra o Fluminense, no próximo sábado, às 21h (de Brasília).