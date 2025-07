Em vantagem

Fluminense surpreende e bate o Internacional no Beira-Rio pela Copa do Brasil

Tricolor contou com noite iluminada de Everaldo para conquistar boa vitória fora de casa

Publicado em 30 de julho de 2025 às 23:41

Everaldo marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre o Internacional Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense conquistou a sua primeira vitória após chegar às semifinais do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (30) à noite, ao vencer por 2 a 1 o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida as oitavas de finais da Copa do Brasil. Na volta, na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, pode empatar para avançar às quartas. >

Com o técnico Renato Gaúcho alegando o cansaço de seus jogadores, o time carioca vinha de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão para Cruzeiro (2 a 0), Flamengo (1 a 0), Palmeiras (2 a 1) e São Paulo (3 a 1). Mas, desta vez, o time mostrou força na marcação e eficiência no ataque.>

O Jogo

Em um primeiro tempo movimentado, Everaldo aproveitou a falha de Vitão e abriu o placar para o Fluminense, logo aos oito minutos. O zagueiro se redimiu depois, quando encontrou Wesley na área, o atacante bateu colocado, Fábio deu rebote e Carbonero deixou tudo igual, aos 34.>

Se fazendo valer de erros do adversário, Everaldo foi às redes novamente, aos 38, pegando o cruzamento de Serna, que passou por dois adversários pelo lado direito. Um belo gol.>

>

A segunda etapa voltou bem abaixo do que foi nos primeiros 45 minutos. Truncado e com muitas faltas no meio de campo, o duelo foi ficando feio e sem chances. Os times até buscavam construir jogadas ofensivas, porém abusaram dos erros de passes e cruzamentos facilmente cortados pelas defesas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta