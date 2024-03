Iluminado

Foguete foi destaque no jogo que deixou o Vitória em vantagem no Capixabão

Autor do gol final, Foguete foi um dos destaques do alvianil. Não apenas aumentou a distância do placar do Vitória como solidificou a campanha ascendente do clube rumo às semis

Foguete fez o gol que aumentou a distância do Vitória no embate contra o Real Noroeste. (Henrique Montovanelli/FES)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Num jogo com predomínio do Vitória e um placar confortável, de 3 a 1, contra o Real Noroeste, a vantagem para o jogo de volta com a possibilidade até de perder por um gol de diferença para conquistar a classificação no próximo sábado (16) é algo a se comemorar. E um dos responsáveis por isso foi o lateral-direito Foguete, autor do terceiro gol alvianil no jogo. Destaque no duelo não apenas por aumentar a distância do placar, mas também por solidificar a campanha ascendente do clube rumo às sêmis

“Nós fizemos uma excelente partida. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Treinamos bastante durante a semana, e ainda que a gente reconheça que a equipe deles é uma equipe muito forte, a nossa equipe também é”, disse o lateral-direito, que marcou seu segundo gol no Capixabão.

"O mais importante era a gente acreditar na gente mesmo, e foi o que fizemos hoje. A gente sabia que o resultado não estava vindo, mas nunca deixamos de trabalhar, o que é o mais importante. Mas acreditamos no nosso talento, no nosso potencial e nas pessoas que também confiam no nosso trabalho. Em muitas das vezes, quando o resultado não vem, nós ficamos frustrados. Mas eu tenho certeza que, cedo ou tarde, os frutos vêm para quem trabalha. E eles vieram", ressaltou o jogador.

Iluminado

Foguete nasceu em 1996 e é fluminense de Itaboraí, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que seja um jogador ligeiro e franzino, com 1,68m, o apelido de Wellington Cabral Costa surgiu quando ele ainda era criança, aos 7 anos e jogava como atacante. A característica pode ter se intensificado no futebol japonês, também intenso e dinâmico. Segundo o atleta, quando ainda estava no sub-20 do São Paulo, tentaram tirar o apelido, mas ele já havia conquistado os torcedores.

Entre 2020 e 2023 jogou no Japão no Kagoshima United e Ventforet Kofu, e anteriormente, entre 2018 e 2019, no Cascavel (PR). Fechou seu contrato com o clube capixaba em setembro do ano passado, estreando no Vitória em janeiro de 2024. Seu primeiro gol pelo Alvianil foi em janeiro deste ano, contra o Estrela do Norte, de Cachoeiro de Itapemirim.

Definitivo no triunfo do clube da Capital Capixaba, Foguete diz que sua inspiração é fruto da generosidade divina. “Eu sempre glorifico o nome do Senhor, porque mesmo falhando, mesmo pecando, mesmo errando constantemente, eu sou um cara iluminado. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Por essa torcida que veio nos apoiar num momento muito difícil, por essa comissão, por essa diretoria, pelos jogadores”, destacou, emocionado e prosseguiu: “Agora é dar continuidade ao trabalho. Nosso objetivo não acabou aqui. Temos que descansar e ficarmos prontos para a próxima partida, que reconhecemos a dificuldade”.

O jogo de volta entre Real Noroeste e Vitória acontece no próximo sábado (16), às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

