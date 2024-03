Pombo Vascaíno

Richarlison revela que o Vasco é o seu time do coração

Em entrevista ao Desimpedidos, atacante capixaba afirmou que é Fluminense porque jogou lá, mas que time de coração e de toda a família é o Gigante da Colina

Em entrevista ao canal Desimpedidos, Richarlison revelou que Vasco é o seu time de coração. (Reprodução/Desimpedidos)

O atacante Richarlison é natural de Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo, cidade considerada a capital vascaína após um levantamento realizado pelo GE em 2017 apontar que a microrregião veneciana é a que possui a maior densidade de torcedores vascaínos do Brasil - 21,71%. Então, mesmo muito identificado com Fluminense e Nova Venécia, o Pombo revelou o que todos já imaginavam: o Vasco é seu time de coração.

Em entrevista ao canal Desimpedidos, no YouTube, Richarlison confirmou que em uma eventual volta ao Brasil jogaria pelo Vasco por ser seu time desde a infância. "Minha família toda é vascaína. Eu sou Tricolor porque eu joguei lá, mas eu sou vascaíno. Essa é a primeira vez que eu estou falando do meu time no Brasil", pontuou ao influencer Fred Bruno ao ser perguntado onde atuaria no Brasil.

Na mesma entrevista em que estava o lateral-direito Emerson Royal, seu companheiro de clube no Tottenham, Richarlison também disse que o colega o vê acompanhar os jogos do Vasco mesmo na madrugada, horário que é possível acompanhar as partidas pelo fuso-horário de Londres. "Eu acompanho o Vasco aqui de madrugada e chego no CT (no outro dia para o treino) todo cansadão, às vezes com raiva", brincou o capixaba.

Richarlison foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para disputar os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 deste mês.

