Vasco e Nova Iguaçu empatam em jogo eletrizante com quatro bolas na trave

Lucas Piton foi o autor do gol de empate do Vasco, no emocionante jodo do Cariocão. (Leandro Azevedo/Vasco)

Vasco e Nova Iguaçu fizeram um jogo eletrizante no Maracanã, neste domingo (10). O placar ter ficado só em 1 a 1 foi muito pouco, perto do volume de chances e da proporção de emoção na partida de ida das semifinais do Carioca. Os gols foram marcados por Xandinho e Lucas Piton. O lateral-esquerdo voltou a fazer um gol de cabeça e salvou o time, assim como no confronto do meio de semana pela Copa do Brasil, contra o Água Santa. No total, foram quatro bolas na trave, duas para cada lado, sem contar várias chances criadas pelos dois times. Os goleiros Léo Jardim e Fabrício foram destaques em um jogo muito aberto. O duelo de volta será domingo (17), às 16h. A Ferj ainda vai confirmar o local. Uma das possibilidades é o Mané Garrincha, em Brasília.

O Vasco precisa vencer por pelo menos um gol de diferença. Se der empate, o Nova Iguaçu é quem avança, porque tem a vantagem em razão de ter melhor campanha na Taça Guanabara. O Nova Iguaçu mostrou capacidade de pressionar o Vasco ainda no primeiro tempo. Embora o time da Colina tenha começado o jogo melhor, aos poucos foi se perdendo e vendo a Laranja Mecânica controlar o meio-campo. O Nova Iguaçu viu que era possível "beliscar" o Vasco e acertou duas bolas na trave durante o primeiro tempo. O Vasco, por sua vez, criou menos, mas fez o goleiro Fabrício trabalhar algumas vezes.

Depois do intervalo, o Vasco trocou os dois volantes e mexeu na ala direita. Prova de que Ramón Diaz estava insatisfeito e as vaias do torcedor minutos antes faziam sentido. Mas o Nova Iguaçu continuou muito bem organizado. Sobretudo com o quarteto ofensivo formado por Yago, Bill, Xandinho e Carlinhos se entendendo bem. Em uma dessas subidas, a defesa do Vasco cochilou. Carlinhos conseguiu finalizar, a bola foi na trave. No rebote, Xandinho mandou para a rede Detalhe é que o assistente levantou a bandeira antes da finalização, mas o árbitro não apitou. Logo, o impedimento foi assinalado depois do gol. Só que o VAR entrou em ação. O gol foi validado após a checagem da cabine.

O Vasco demorou um tempo até se reorganizar do baque. Mas a pressão veio. Payet teve a chance mais clara até então, mas o goleiro Fabrício fez um milagre. Enquanto isso, o Nova Iguaçu se valia dos contra-ataques e levava muito perigo também. O 2 a 0 ficou muito próximo, se não fosse Léo Jardim em pelo menos três ocasiões claras de gol. O Vasco também engatou uma série de chances criadas. Mas só a cabeçada de Lucas Piton trouxe o alívio para a torcida. O empate mantém o time vivo e com condições de avançar à decisão com uma vitória simples no próximo domingo. Mas não foi sem sofrimento. Longe disso.

Lances importantes

O Nova Iguaçu avançou pelo meio, e após cochilho de Zé Gabriel a bola sobra para Carlinhos. O atacante quase deu uma meia-lua, chutou e obrigou o goleiro do Vasco a dar um tapa na bola para escanteio, aos 13 minutos do primeiro tempo. Vasco tentou abrir espaço na defesa adversária por meio de passes rápidos. A tabela funcionou e Galdames deixa Clayton em condições de finalizar na área. A batida é firme, mas não tão colocada. O goleiro defendeu, aos 19 minutos do primeiro tempo. Outro momento importante foi o chute perigosíssimo de fora da área dado por Albert. A bola passa triscando o travessão de Léo Jardim, aos 23 minutos do primeiro tempo. Vasco tentou sufocar e aumentou a pressão. Outro destaque foi Lucas Piton arriscando de fora da área, pegando firme na bola, mas Fabrício Santana voou para fazer a defesa, aos 25 minutos do primeiro tempo.

O Nova Iguaçu cavou grandes chances. A batida com estilo do lateral Yan Silva explodiu na trave de Léo Jardim, aos 30 minutos do primeiro tempo. E teve mais chance clara do Nova Iguaçu: Yago chutou colocado e acertou na trave de novo. A bola voltou para ele, que bateu sem ângulo para defesa de Léo Jardim, aos 39 minutos do primeiro tempo. Houve um contra-ataque do Nova Iguaçu, Carlinhos ganhou na corrida, limpou a marcação, mas não conseguiu dar a cavadinha para tirar Léo Jardim da jogada. Chance claríssima desperdiçada, aos 17 minutos do segundo tempo. O Vasco tentou reagir cruzando bola para a área. Piton escorou para o meio e Payet bateu com estilo, mas o goleiro Fabrício faz uma defesa sensacional. A bola ainda explodiu no travessão em seguida, aos 21 minutos do segundo tempo. Depois foi a vez de o poste impedir um gol do Vasco. Payet chutou rasteiro, no cantinho, o goleiro estava batido... mas a bola explodiu na trave direita, aos 38 minutos do segundo tempo.

Xandinho foi o homem do jogo do Nova, que cavou boas oportunidades e o gol do time da Baixada Fluminense. (ClickMJ/Nova Iguaçu FC)

Ficha Técnica

VASCO 1 X 1 NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã (RJ)

Data/Hora: 10/3/2024, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Cartões amarelos: Sérgio Raphael, Igor Fraga (NIG); João Victor (VAS)

Cartões vermelhos: Matheus Carvalho (VAS); Fernandinho (NIG)

Gols: Xandinho, aos 7'/2ºT (0-1); Lucas Piton, aos 33'/2ºT (1-1)

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Medel e Léo (Adson); Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Zé Gabriel (Matheus Carvalho), Galdames (Sforza), Payet e Lucas Piton; Clayton (David) e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz.

Nova Iguaçu: Fabrício Santana, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga (Fernandinho), Albert (Emerson Carioca) e Yago (Ronald); Bill (Sidney), Xandinho (Maxsuell Alegria) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

