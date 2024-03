Vai ou racha

Confira onde assistir aos jogos dos estaduais no final de semana

No próximo sábado (9) e domingo (10) começam as fases decisivas do Campeonato Mineiro e do Campeonato Carioca

Principais clubes do Rio e de Minas começam a jornada em busca do título estadual. (Lucas Merçon/Fluminense FC, Leandro Amorim/Vasco e Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Campeonato Carioca

Fluminense x Flamengo (semifinal 1)

Data: sábado (9)

Horário: 21h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: Band, Bandports e Canal GOAT.

Vasco x Nova Iguaçu (semifinal 2)

Data: domingo (10)

Horário: 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: SporTV e Premiere.

Sampaio Corrêa x Botafogo (semifinal - Taça Rio)

Data: domingo (10)

Horário: 16h

Local: Estádio Elcyr Resende, Saquarema

Transmissão: Band, Bandports e Canal GOAT.

Campeonato Mineiro

Tombense x Cruzeiro (semifinal 1)

Data: domingo (10)

Horário: 19h30

Local: Ipatingão, Ipatinga

Transmissão: Premiere

Atlético Mineiro x América-MG (semifinal 2)

Data: sábado (9)

Horário: 16h30

Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Transmissão: Globo (MG), SporTV e Premiere

