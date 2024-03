Reforço do Vasco

Vasco acerta a contratação do atacante Clayton Silva, ex-Casa Pia

Antes dele chegaram o goleiro Keiller, os zagueiros Rojas e João Victor, o lateral Victor Luís, o volante Sforza, o meia Galdames e os atacantes David e Adson.

O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Clayton Silva junto ao Casa Pia (POR). O novo reforço Cruzmaltino chega ao clube com contrato até dezembro de 2028. Natural de Belo Horizonte, o jogador de 25 anos iniciou a carreira profissional no Juventude. De lá, passou por equipes como Guarany de Sobral-CE e Globo-RN até chegar ao Vila Nova-GO, onde teve muito destaque.