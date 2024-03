Rio Branco embarca para enfrentar o Vila Nova-GO pela Copa Verde

Time capixaba está pronto para surpreender os goianos e conquistar a vaga nas quartas de final da competição

A delegação do Rio Branco embarcou, na manhã desta segunda-feira (11), para Goiânia-GO, onde enfrentará o Vila Nova-GO pelas oitavas de final da Copa Verde. O duelo, que será realizado em jogo único, acontece às 19h30 desta terça-feira (12), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Quem avançar enfrenta o já classificado Goiás na próxima fase.

O Brancão chegou até às oitavas de final da Copa Verde após eliminar o Real Noroeste, com vitória por 2 a 1 no Estádio José Olímpio da Rocha, com gols de Kieza e Edinho. A última partida da equipe capa-preta foi no último sábado (9): vitória por 2 a 1 sobre o Nova Venécia, fora de casa.