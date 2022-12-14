Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
Catar 2022

França bate Marrocos e vai encarar a Argentina na final da Copa do Mundo

Seleção francesa não deu chance para a zebra desta edição do Mundial e agora vai em busca de seu terceiro título

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 17:54

Filipe Souza

Theo Hernández marcou para França aos cinco minutos de jogo Crédito: Vitor Jubini
A França vai enfrentar a Argentina na grande final da Copa do Mundo. Após mais uma partida segura, a seleção francesa não deu mole para a zebra, venceu o Marrocos por 2 a 0 e se credenciou à decisão. A pequena torcida que compareceu ao Al-Bayt Stadium nesta quarta-feira (14) fez a festa e comemorou muito a classificação que veio graças ao gols de Theo Hernández e  Kolo Muani.
A França volta a campo no próximo domingo (18) para enfrentar a Argentina na finalíssima, no Lusail Stadium, às 12h. Já o Marrocos encara a Croácia no sábado (17), na disputa do terceiro lugar, no Khalifa Stadium, às 12h.

O JOGO

O Marrocos começou a partida tentando surpreender a França com uma postura agressiva e com posse de bola. Mas bastou a primeira investida francesa para jogar um balde de água fria no ímpeto dos africanos. Aos cinco minutos, após boa troca de passes, Varane encontrou Griezmann pelo lado direito do ataque, que deu um drible de corpo no defensor, foi na linha de fundo e cruzou para Mbappé, que furou na sua primeira tentativa, mas no seu segundo chute a bola desviou na defesa marroquina e sobrou para Theo Hernández abrir o placar.
Na sequência, o time marroquino criou sua primeira chance de perigo. Ounahi acertou belo chute de fora da área e forçou Lloris a fazer boa defesa. Já aos 16 foi a vez da França assustar. Giroud aproveitou vacilo do zagueiro, saiu cara a cara com o goleiro Bono, mas chutou na trave.
Aos 37, em contragolpe muito rápido, a França quase ampliou o placar. Tchouaméni lançou Mbappé em velocidade, mas a defesa do Marrocos rebateu a finalização do atacante francês. No rebote, Tchouaméni acertou belo passe para Giroud, que de primeira, chutou para fora perdendo mais uma chance clara de gol.
As chances desperdiçadas da França quase custaram caro na primeira etapa. Nos minutos finais, El Yamiq aproveitou escanteio e acertou uma linda bicicleta, que forçou Lloris a fazer boa defesa e ainda ver a bola bater na trave. Quase o empate, mas no primeiro tempo prevaleceu a vantagem francesa. 
França e Marrocos fizeram um grande jogo no Al Bayt Stadium Crédito: Vitor Jubini

SEGUNDO TEMPO

O Marrocos veio disposto a buscar a virada. Encurralou a França em seu campo de defesa e conseguiu criar bos jogadas pela lateral direita, fazendo o time comandado por Didier Deschamps apelar para rebatidas e contra-ataques em velocidade. O Marrocos povoou o meio-campo, mas não conseguia furar o bloqueio francês. 
A França, mesmo com uma postura mais defensiva, levava muito perigo nos contragolpes, mas faltava capricho na finalização. Saiu Giroud para a entrada de Thuram, e Mbappé foi deslocado para centroavante, mas nada mudou. Do outro lado, um Marrocos, que ficava cada vez mais impaciente por não conseguir empatar a partida. 
E como quem não faz, leva, a França sacramentou a vitória aos 34 minutos. Mbappé passou por dois dentro da área, chutou, abola desviou na defesa e sobrou limpa para Kolo Muani, que acabara de entrar no lugar de Dembelé, fazer 2 a 0 para os Bleus. A partir daí foi só cadenciar o jogo e esperar o apito final. França na grande decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados