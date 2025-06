Futebol

Fluminense segura empate e completa quarteto brasileiro nas oitavas do Mundial

Flu ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns e se classificou como segundo do grupo

Publicado em 25 de junho de 2025 às 18:19

Fábio foi um dos principais nomes do jogo Crédito: FIFA

As oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes terão quatro equipes do Brasil. Todos os representantes do país na competição sobreviveram à primeira fase, com maior ou menor dificuldade. No caso do Fluminense, que se juntou no mata-mata a Flamengo, Botafogo e Palmeiras, não foi fácil. >

A vaga foi assegurada na tarde de quarta-feira (25), em um empate por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. O resultado deu à equipe tricolor a segunda colocação do Grupo F, com cinco pontos. A liderança ficou com o alemão Borussia Dortmund, que chegou aos sete com uma vitória por 1 a 0 sobre o sul-coreano Ulsan HD.>

Os comandados de Renato Gaúcho chegaram ao confronto com o Mamelodi sabendo que um ponto seria suficiente para a classificação. E não tiveram vergonha de fazer uso dessa vantagem mesmo diante de um rival com claras limitações, controlando a temperatura do duelo para avançar ao mata-mata nos Estados Unidos.>

O Fluminense entrará em campo nas oitavas em partida marcada para segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium. O oponente será o primeiro colocado do Grupo E, com definição ainda na noite desta quarta –estão vivos na chave o River Plate, da Argentina, a Internazionale, da Itália, e o Monterrey, do México.>

Diante do Mamelodi, o time das Laranjeiras não começou bem. O adversário trocou passes com relativa liberdade nos 15 minutos iniciais e chegou a criar uma grande chance, em passe do brasileiro Lucas Ribeiro para Matthews. Cara a cara com Fábio, o atacante parou em excelente defesa do arqueiro de 44 anos.>

Ao longo da etapa inicial, a formação tricolor conseguiu equilibrar a posse e sofrer menos. A equipe sul-africana não tem uma linha firme de marcação e oferece espaços. Martinelli viu um deles e ofereceu boa oportunidade para Arias, que errou a finalização. Nonato, em rebote, também levou perigo.>

Com o placar zerado no intervalo, o Fluminense tratou de levar o segundo tempo em banho-maria. O time de Renato Gaúcho até levou perigo em duas boas jogadas de Arias, mas, com o passar dos minutos, contentou-se em manter o placar zerado. O Mamelodi teve o controle da bola, porém sem criatividade.>

