Segunda divisão na França

As missões de John Textor para evitar na última hora o rebaixamento do Lyon

Tradicional equipe francesa teve queda para a Segunda Divisão decretada por autoridade financeira que regula clubes do país

Publicado em 25 de junho de 2025 às 16:32

O americano John Textor é dono do Botafogo e também do Lyon. Crédito: Foto: Jeff Pachoud/AFP

Venda das ações do Crystal Palace, empréstimo de jogadores e aporte de liquidez: o proprietário do Lyon, o americano John Textor, também dono do Botafogo, terá que apresentar garantias financeiras mais sólidas no processo de apelação para evitar na última hora o rebaixamento do clube francês para a segunda divisão. >

A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), autoridade financeira dos clubes da França, decidiu na terça-feira rebaixar o histórico Lyon, sete vezes campeão da França (de 2002 a 2008), por onde passaram jogadores como Karim Benzema e os brasileiros Juninho Pernambucano e Fred, entre outros.>

O clube, um dos grandes do futebol francês, pertence desde o final de 2022 a Textor através do Eagle Football Holdings (EFH), empresa que também controla o Botafogo.>

O EFH anunciou também na terça-feira que vai recorrer da decisão “irresponsável” da DNCG, mas para vencer o processo e manter o Lyon na elite do futebol francês, terá que apresentar contas que convençam as autoridades.>

>

O clube lembrou que, desde janeiro, recebeu do EFH 83 milhões de euros (R$ 534 milhões na cotação atual) que permitiram um adiamento das dívidas.>

Redução da folha salarial

Para reduzir a folha salarial, 100 funcionários do Lyon aderiram a um plano de demissões voluntárias. >

O clube também vai reduzir a folha salarial do elenco profissional em cerca de 30 milhões de euros (R$ 193 milhões) rescindindo os maiores contratos e não renovando com Alexandre Lacazette, Nicolás Tagliafico e Anthony Lopes, além das vendas de Rayan Cherki (42,5 milhões de euros/R$ 273,6 milhões para o Manchester City, da Inglaterra) e Maxence Caqueret (15 milhões de euros/R$ 96,5 milhões para o Como, da Itália).>

Todas estas medidas foram consideradas insuficientes pela DNCG e o clube tem agora duas semanas para se adequar e cumprir as exigências das autoridades.>

O centro do problema seria a divisão dos valores nas contas, principalmente dos procedentes do EFH.>

Por exemplo, a DNCG tem na mira o empréstimo gratuito em janeiro do argentino Thiago Almada do Botafogo para o Lyon, apesar de o clube francês ter sido proibido de fazer contratações e ter que reduzir sua folha salaria.>

Na última segunda-feira, o Crystal Palace, também sob o guarda-chuva, anunciou que Textor vendeu 43% das ações do clube londrino para o empresário americano Woody Johnson por US$ 225 milhões (R$ 1,2 bilhão).>

O EFH teria destinado apenas 40 milhões de euros (R$ 257 milhões) desse valor ao Lyon, enquanto a DNCG esperava o dobro.>

O órgão também estuda o lucro que o Lyon pode obter com os direitos de três jogadores com passagem pelo Botafogo: Igor Jesus, Thiago Almada e Luiz Henrique.>

Torcedores insatisfeitos com Textor

Luiz Henrique já foi vendido para o Zenit de São Petersburgo por 33 milhões de euros (R$ 212,5 milhões) e Igor Jesus está negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra por cerca de 20 milhões de euros (128,7 milhões). >

A difícil situação econômica do Lyon, também na mira da Uefa e da Fifa, fragilizou a posição de John Textor, que nesta quarta-feira foi alvo de protestos de torcedores do clube francês, que colocaram faixas pela cidade com frases como “Fora Textor” e “Guerra a Textor”.>

Todo este processo terá consequências esportivas. O Campeonato Francês começará no fim de semana do dia 15 de agosto, uma semana depois da Ligue 2 (segunda divisão), e o clube ainda não sabe em qual categoria vai jogar, nem com quais jogadores.>

A conformação do rebaixamento pode significar até o desaparecimento do Lyon, já que orçamento de 250 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) é um valor exagerada para a Ligue 2.>

Esta opção, no entanto, parece remota, considerando que geraria enormes prejuízos para os proprietários americanos, depois de já terem investido dezenas de milhões no projeto.>

