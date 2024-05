Fluminense anuncia renovação de Fernando Diniz até o fim de 2025

Desde sua segunda passagem pelo Flu, em 2022, o professor tem uma trajetória vitoriosa: Cariocão e uma Libertadores em 2023 e uma Recopa em 2024

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, anunciou a renovação de contrato com o técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira (22). O vínculo agora vai até dezembro de 2025, quando o mandato do dirigente vai terminar. Bittencourt confirmou a extensão contratual depois de vitória sobre o Sampaio Corrêa, que confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A assinatura ocorreu horas antes da partida no Maracanã.