Classificado

Fluminense vence Sampaio Corrêa mais uma vez e avança na Copa do Brasil

O jogo marcou o reencontro de John Kennedy com as redes. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou seu primeiro gol depois da punição por indisciplina

1 min de leitura min de leitura

John Kennedy voltou a deixar sua marca com a camisa do Fluminense. (Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense não deu brecha para qualquer tipo de zebra, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 nesta quarta-feira (22), no Maracanã, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo marcou o reencontro de John Kennedy com as redes. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou seu primeiro gol depois da punição por indisciplina. O outro foi feito por Arias.

No jogo de ida, no Kleber Andrade, em Cariacica-ES, o time tricolor já havia vencido por 2 a 0.

O último gol de John Kennedy havia sido em 3 de março de 2024. O duelo em questão foi o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

O próximo adversário do Fluminense na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta