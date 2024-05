Atalanta vence Bayer Leverkusen e é campeã da Liga Europa

Equipe italiana derruba invencibilidade do time comandado por Xabi Alonso e conquista titulo continental inédito

Ademola Lookman fez hat-trick na final e deu o título inédito à Atalanta. O nigeriano balançou as redes aos 12 e aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 30 da etapa final.

Os italianos derrubaram a invencibilidade do Bayer Leverkusen. O time comandado por Xabi Alonso chegou à decisão europeia com 51 jogos sem perder na temporada, sendo 42 vitórias e nove empates. 26 clubes diferentes tentaram a sorte antes, mas apenas a equipe de Bérgamo superou os alemães.

Como foi o jogo

Lookman rapidamente se tornou o nome do jogo. O atacante foi o responsável por transformar uma boa performance da Atalanta em grande vantagem. Aos 12 minutos, ele mostrou bom posicionamento para empurrar ao gol vazio, mas foi aos 26 que realmente brilhou. Com um golaço, o nigeriano deixou o clube italiano muito perto de um título histórico.

O Leverkusen não se encontrou no primeiro tempo. A Atalanta jogou mais preocupada em manter a vantagem do que em atacar após os dois gols de Lookman. Naturalmente o time de Xabi Alonso passou a ficar mais com a bola e buscar espaços na defesa adversária. No entanto, não conseguiu gerar chances claras, e foi para o vestiário tendo uma atuação frustrante.