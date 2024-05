Botafogo volta a superar o Vitória-BA e avança na Copa do Brasil

Mesmo com um time cheio de desfalques, o Glorioso triunfou fora de casa e se garantiu nas oitavas de final da competição nacional

Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra venceu o Vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (22), no Barradão, e garantiu vaga na próxima fase da competição.

O triunfo foi construído com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos. Daniel Júnior diminuiu para os donos da casa. O Botafogo também tinha vencido o primeiro jogo, no Nilton Santos, por 1 a 0.

O jogo da volta marcou a estreia do técnico Thiago Carpini no comando do Vitória. O treinador foi anunciado no último dia 14 e chegou ao clube rubro-negro para substituir Léo Condé.