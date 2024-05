Classificado

Vasco vence Fortaleza nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Cruz-Maltino não errou nenhuma cobrança nos pênaltis (Payet, Sforza, Piton, Puma e Vegetti marcaram). Léo Jardim defendeu a cobrança de Kervin Andrade, a última da disputa, e garantiu a classificação

O Vasco venceu o Fortaleza nos pênaltis e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. (Matheus Lima/Vasco)

Sob os olhares de Álvaro Pacheco, seu novo técnico, que assistiu ao jogo nas tribunas de São Januário, o Vasco venceu o Fortaleza nos pênaltis na noite desta terça-feira (21), após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A disputa na marca da cal ficou em 5 a 4.

O Vasco não errou nenhuma cobrança nos pênaltis (Payet, Sforza, Piton, Puma e Vegetti marcaram). Léo Jardim defendeu a cobrança de Kervin Andrade, a última da disputa, e garantiu a classificação. Vegetti (duas vezes) e Lucas Piton marcaram os gols pelo lado do Vasco. Marinho, Lucero e Hércules balançaram as redes para o Fortaleza.

Agora, o Vasco espera o sorteio que será realizado pela CBF para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O evento ainda não tem data marcada.

O Vasco volta a campo somente no dia 2 de junho, quando vai enfrentar o Flamengo, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, volta a jogar no próximo domingo (26), contra o Sport, às 18h, fora de casa, pela semifinal da Copa do Nordeste.

O Jogo

O primeiro tempo teve erros individuais, VAR em ação e bola no travessão. O Vasco começou o jogo melhor, mas viu o Fortaleza sair na frente em gol de Marinho após erros de Maicon e Léo Jardim.

O atacante do Leão do Pici foi personagem no outro gol da etapa inicial: ele ainda cometeu o pênalti, posteriormente convertido por Vegetti, que deixou tudo igual. Nos minutos finais, o travessão evitou que a equipe visitante voltasse a ficar à frente no placar, dessa vez em cabeceio de Lucero.

A etapa final teve quatro gols, virada e pênalti anulado. O Fortaleza voltou a ficar à frente no placar com Lucero, mas São Januário foi das vaias à euforia com os gols de Vegetti e Piton, que viraram o jogo para o Vasco.

Em busca do empate, o Fortaleza teve Hércules como um personagem fundamental: ele causou um pênalti, posteriormente anulado, mas depois deixou tudo igual em uma bomba de fora da área já perto dos acréscimos, e levou a decisão para os pênaltis.

