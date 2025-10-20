Futebol

Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, vai defender o time sub-16 de Portugal pela primeira vez

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:26

Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa

Cristiano Ronaldo Jr., filho do craque homônimo, vai defender a seleção portuguesa sub-16 pela primeira vez, aos 15 anos. Essa é a primeira vez que ele é convocado na categoria.

O jogador do Al Nassr (SAU) vai disputar a Taça das Federações. O torneio ocorre na Turquia, entre 30 de outubro e 4 de novembro. Na categoria sub-15, Cristiano Ronaldo Jr. já tem experiência. Ele disputou quatro jogos e marcou dois gols pela seleção lusa.

Hoje no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Jr. tem feito as categorias de base nos times que o pai defende. Ele já passou por Juventus e Manchester United.

