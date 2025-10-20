Home
>
Futebol
>
Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa

Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, vai defender o time sub-16 de Portugal pela primeira vez

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:26

Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa
Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Cristiano Ronaldo Jr., filho do craque homônimo, vai defender a seleção portuguesa sub-16 pela primeira vez, aos 15 anos. Essa é a primeira vez que ele é convocado na categoria.

Recomendado para você

Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, vai defender o time sub-16 de Portugal pela primeira vez

Filho de Cristiano Ronaldo é convocado pela Seleção Portuguesa

Resenha ao vivo traz a análise da partida e trata sobre a acirrada disputa pela taça mais cobiçada do Brasil

Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

O Flamengo diminuiu a diferença para o Palmeiras e praticamente empatou Nas probabilidades de título ao vencer o rival na 29ª rodada do Brasileiro. A rodada será finalizada nesta segunda-feira (20) com Santos x Vitória, Juventude x Bragantino, e Vasco x Fluminense

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

O jogador do Al Nassr (SAU) vai disputar a Taça das Federações. O torneio ocorre na Turquia, entre 30 de outubro e 4 de novembro. Na categoria sub-15, Cristiano Ronaldo Jr. já tem experiência. Ele disputou quatro jogos e marcou dois gols pela seleção lusa.

Hoje no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Jr. tem feito as categorias de base nos times que o pai defende. Ele já passou por Juventus e Manchester United.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Imagem - Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Flamengo cola no Palmeiras e praticamente empata em chances de título

Imagem - Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

Flamengo vence o Palmeiras e pressiona rival na liderança do Brasileirão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cristiano ronaldo Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais