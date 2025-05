No Gigante

Ex-técnico do Rio Branco fará parte da comissão de Fernando Diniz, no Vasco

Ricardo Cobalchini, que treinou o time capixaba no começo da temporada, é o novo membro da comissão técnica do Cruz-Maltino

Publicado em 8 de maio de 2025 às 19:08

Ricardo Cobalchini durante entrevista coletiva do Rio Branco Crédito: Caio Vasconcelos

O Vasco da Gama acertou com Fernando Diniz como novo técnico do clube, até 2026. O treinador fará a sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino, e levará novos profissionais para a comissão técnica durante seu novo projeto na Colina, incluindo o ex-técnico do Rio Branco, Ricardo Cobalchini. Além dele, Wagner Bertelli e Evandro Fornari também farão parte da equipe.>

Ricardo treinou o time capa-preta no começo desta temporada, onde acumulou sete jogos oficiais à frente do clube, sendo dois pela Copa Verde, com um triunfo sobre o Vitória e uma goleada sofrida por 6 a 0 para o Goiás, e outros cinco jogos pelo Capixabão, com quatro empates e uma derrota.>

Antes de chegar ao Brancão, Ricardo Colbachini estava no Cuiabá, onde era auxiliar-técnico permanente e chegou a comandar a equipe como técnico principal no Brasileirão e Copa do Brasil. O treinador ainda soma passagens por Internacional, Caxias-RS, Pelotas-RS e Gama-DF. Ele também foi auxiliar técnico de Abel Braga no Fluminense e no Lugano, da Suíça.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta