Futebol

Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco da Gama

Diretoria acerta detalhes com empresários do técnico e fecha a contratação

Conhecido como 'Endrick Capixaba', Júlio Motta acerta com o Lecce, da Itália

A diretoria do Vasco diminuiu a diferença entre o salário oferecido inicialmente e a quantia pedida pelo treinador. Faltava acertar também questões como o valor da multa rescisória. Pedrinho e seus diretores mostravam otimismo no acerto desde o início, enquanto Diniz também se mostrou inclinado a voltar ao Cruz-Maltino, onde trabalhou em 2021. >

Segundo o ge.globo, a assinatura do contrato deve ocorrer nas próximas horas, e Vasco tem urgência para anunciar o novo técnico. Fernando Diniz estava livre no mercado desde o dia 27 de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro depois de quatro meses no cargo.>