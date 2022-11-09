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Campeão Brasileiro

Dudu erguerá taça em seu 400° jogo pelo Palmeiras: 'Espero completar 800'

Jogador do elenco com mais jogos (399), vitórias (233), gols (85) e assistências (95), Dudu também é o artilheiro do clube no século, além de ser o mais vitorioso e o atleta com mais jogos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 nov 2022 às 09:31

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 09:31

Dudu já acumula mais de 90 gols com a camisa do Palmeiras
Dudu já acumula mais de 85 gols com a camisa do Palmeiras Crédito: CESAR GRECO
Símbolo de uma geração vitoriosa do Palmeiras e dono de uma série de recordes, Dudu completa 400 jogos pelo clube que escolheu defender em janeiro de 2015 após rejeitar Corinthians e São Paulo. O Allianz Parque será palco da festa do camisa 7 e também da comemoração do título, uma vez que a taça será entregue depois do duelo com o América-MG, nesta quarta-feira (9).
O "Baixola", apelidado carinhosamente assim pelos colegas, fecha uma temporada bem-sucedida, com três taças, que, somadas as que ele já tinha, deixa sua galeria com nove troféus. Nesta quarta, vai levantar o seu terceiro troféu do Brasileirão - também ganhou o torneio em 2016 e 2018 - e, de quebra, alcançar mais uma marca de expressão.
"Deus é tão bom com a gente que coloca para completar 400 jogos no dia da entrega da taça de um campeonato como o Brasileiro", disse o camisa 7, que festejou muito o hendecacampeonato antes e depois da goleada sobre o Fortaleza, duelo em que marcou um gol de cobertura e deu duas assistências. Antes dele, o último jogador a completar 400 jogos pelo Palmeiras havia sido o goleiro Marcos, em 2008.
"Um campeonato muito importante, muito difícil que conseguimos conquistar este ano. É curtir este momento, comemorar porque a gente sabe que é muito difícil ganhar e ano que vem a cobrança será ainda maior para esse grupo conquistar títulos."

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Jogador do elenco com mais jogos (399), vitórias (233), gols (85) e assistências (95), Dudu também é o artilheiro do clube no século, além de ser o mais vitorioso e o atleta com mais jogos. No geral, integra o Top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Palmeiras e a lista dos cinco atacantes palmeirenses com mais duelos e triunfos.
Dudu tem 64 partidas e dez gols na atual temporada, em todos os nove títulos que ganhou, atuou com protagonismo, sobretudo o primeiro deles, o da Copa do Brasil (2015), e os três Brasileiros (2016, 2018 e 2022). Também ganhou duas vezes o Paulistão (2020 e 2022), duas vezes a Copa Libertadores (2020 e 2021) e uma Recopa Sul-Americana (2022).
"É muito significativo para um jogador completar 400 jogos em um clube tão grande como o Palmeiras", disse. Fico muito feliz e muito honrado com isso, agradeço sempre a Deus por me dar saúde e aos torcedores que sempre me apoiam, que têm um carinho muito grande por mim."
Depois de subir mais um degrau na escala de idolatria no Palmeiras, a ideia do atacante é se aposentar no clube. Por enquanto, são sete temporadas, com uma pausa, entre julho de 2020 e julho de 2021. A saída para o Catar teve a ver com problemas familiares, que hoje já não existem mais. "Espero completar 500, 600, 700 jogos com a camisa do Palmeiras", projetou.
A identificação de idolatria com os torcedores ele construiu sobretudo com gols e atuações de brilho no Brasileirão, torneio em que se tornou soberano, já que é o palmeirense com mais triunfos (118), o segundo maior artilheiro (50 gols) e o terceiro que mais atuou (211).

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