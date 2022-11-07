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Tudo certo!

Confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões já estão definidos

Sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (7), definiu os embates que começam em fevereiro. Dentre os duelos, Liverpool e Real Madrid é um dos mais esperados pelos torcedores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 nov 2022 às 09:41

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 09:41

Taça da Liga dos Campeões da Europa
Taça da Liga dos Campeões da Europa Crédito: Reprodução / Lance
Finalistas da última edição da Liga dos Campeões, Liverpool e Real Madrid vão se reencontrar nas oitavas de final, segundo o sorteio do mata-mata da competição europeia realizado nesta segunda-feira (7). O duelo vai reunir dois dos maiores vencedores da Liga, colocando em campo 20 troféus do torneio. Outro grande duelo terá o Paris Saint-Germain, de Neymar e companhia, e o tradicional Bayern de Munique.
Real e Liverpool vão se enfrentar pela terceira vez em um confronto decisivo da Liga dos Campeões em apenas quatro anos na competição. O time espanhol está em vantagem neste retrospecto mais recente. Na temporada 2017/2018, levou a melhor na final, por 3 a 1. E, na temporada passada, venceu por 1 a 0.
O time inglês, ainda de ressaca pelo segundo revés seguido contra o rival, foi bem na fase de grupos. Sofreu apenas uma derrota, justamente para o Napoli, que ficou em primeiro. A liderança da equilibrada chave A foi decidida no saldo de gols. O Real, por sua vez, avançou sem maiores dificuldades, embora tenha tido uma derrota e um empate na primeira fase.
O PSG também terá um desafio complicado pela frente. A equipe de Neymar, Messi e Mbappé vai encarar o sempre poderoso Bayern de Munique, único time com 100% de aproveitamento na fase de grupos Pelo caminho, o time alemão deixou o Barcelona, com duas vitórias, no Grupo C. Já a equipe francesa bobeou na última rodada e perdeu a primeira colocação por desatenção na partida contra a Juventus - um gol a mais teria garantido o PSG em primeiro.
Já se esperava que Liverpool e PSG tivessem desafios complicados pela frente porque tiveram maior dificuldade do que o esperado na fase de grupos e se classificaram em segundo lugar em suas chaves. Os segundos colocados enfrentam os líderes de cada grupo, pelas regras do sorteio, que vetou confrontos entre times do mesmo país e do mesmo grupo nas oitavas de final.
Em outra situação está o Manchester City. O time de Pep Guardiola vai duelar com o RB Leipzig, time alemão ainda com pouca experiência nos grandes torneios. Assim como aconteceu nos últimos anos, o time inglês é um dos favoritos ao título, principalmente em razão da grande campanha no Campeonato Inglês nesta e nas últimas temporadas.
Pelas regras da competição, os vencedores de cada grupo vão decidir o confronto em casa.
As oitavas serão disputadas somente em fevereiro, entre os dias 14 e 22. Os jogos da volta acontecerão no período de 7 a 15 de março. As quartas de final serão realizadas entre 11 e 19 de abril. No mês seguinte, as semifinais serão disputadas entre os dias 9 e 17. E a grande final está agendada para 10 de junho, em Istambul.

CONFIRA OS CONFRONTOS

  • RB Leipzig x Manchester City

  • Club Brugge x Benfica

  • Liverpool x Real Madrid

  • Milan x Tottenham

  • Eintracht Frankfurt x Napoli

  • Borussia Dortmund x Chelsea

  • Inter de Milão x Porto

  • Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

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