Travado

Cruzeiro perde para o Defensa y Justícia no Kleber Andrade pela Vitória Cup

Essa foi a segunda derrota seguida do Cabuloso no Espírito Santo. A última foi no duelo diante do Fortaleza, por 2 a 1, em agosto de 2024

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 3 de julho de 2025 às 22:01

Cruzeiro x Defensa y Justícia, no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O Cruzeiro jogou no Kleber Andrade na noite desta quinta-feira (3), no duelo contra o Defensa y Justícia, em sua estreia na Vitória Cup. Na partida, melhor para os argentinos, que venceram os brasileiros por 1 a 0, para a tristeza dos mais de mil cruzeirenses presentes no estádio em Cariacica.>

O Cruzeiro retomou os trabalhos após 15 dias de férias e uma semana de treinamentos, aproveitando a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Invicto há 12 jogos, o time de Leonardo Jardim buscava retomar o ritmo para seguir brigando no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, atualmente na segunda colocação, mas perdeu a sequência em Cariacica.>

Essa foi a segunda derrota consecutiva da Raposa jogando nos gramados capixabas no Espírito Santo. A última foi no confronto com o Fortaleza, por 2 a 1, em agosto do ano passado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.>

O jogo

No primeiro tempo, o Cruzeiro foi quem ditou o ritmo e criou as melhores chances, mas não conseguiu finalizar uma vez sequer com perigo ao gol do time argentino. O técnico Leonardo Jardim optou por entrar com um time misto e testar jogadores que estão pouco utilizados, como o capixaba Kauã Prates, que foi muito atuante.>

>

A jogada com mais perigo aconteceu no primeiro minuto de jogo, depois que Matheus Pereira recebeu na esquerda, dominou e cruzou para Christian, que finalizou para fora passando perto da meta do Defensa y Justícia.>

Na volta para o segundo tempo, o time entrou com 9 mudanças, com destaque para o Gabigol. O atacante, que era expectativa de ser assistido pelos capixabas no Kleber Andrade, tentou de fora aos seis minutos, chute que ficou fácil para a defesa do goleiro argentino. >

Mas, mesmo com menos posse de bola, foi o Defensa que abriu o placar em solo capixaba, aos 19 minutos. O time argentino marcou com Abiel Osorio. Cannavó desceu pela ponta direita e cruzou na área. Osorio subiu sozinho no meio de dois marcadores do Cruzeiro e cabeceou no canto esquerdo do gol. Aí foi só sair para o abraço.>

No lance seguinte, foi a vez de uma resposta do Cabuloso. Villalba cruzou na área e a bola chegou nos pés de Gabigol, que arriscou de primeira e acertou o travessão. Depois disso, o Cruzeiro continuou pressionando, mas não conseguiu chegar ao empate em Cariacica.>

Próximos jogos

O Cruzeiro volta à campo pela segunda e última partida da Vitória Cup neste domingo (6), às 16h, no mesmo estádio Kleber Andrade, para enfrentar o Banfield, que venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0 no jogo de estreia.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta