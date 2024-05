Com capixaba Savinho, Dorival Júnior anuncia Seleção que vai à Copa América

Convocação tem poucas surpresas e nomes muito conhecidos de quem acompanha o Brasil jogar regularmente

A Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América 2024 está definida. No início da tarde desta sexta-feira (10), o técnico Dorival Júnior anunciou a lista dos 23 convocados que vão representar o Brasil na competição que acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Antes do torneio, a seleção disputará dois amistosos, contra México e Estados Unidos. Confira a lista abaixo!

O atacante capixaba Savinho, um dos destaques do Girona e do Campeonato Espanhol, foi mantido entre os escolhidos de Dorival e vai para a competição. Já Richarlison não está na lista. Na entrevista coletiva, o treinador destacou que o longo tempo parado por lesão prejudicou o atacante do Tottenham.

No gol, a volta de Alisson é a principal novidade. Recuperado de lesão, o goleiro do Liverpool deve voltar a vestir a camisa 1 da Seleção. Os zagueiros também são os homens de confiança de Dorival, que agora conta com o retorno de Militão, do Real Madrid. Nas laterais, Guilherme Arana é a novidade.