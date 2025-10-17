Home
CBF escolhe medalhão para apitar Flamengo x Palmeiras após polêmicas

A comissão de arbitragem da CBF escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) como árbitro do jogo deste domingo (19)

IGOR SIQUEIRA

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:37

Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo
Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro na Copa do Mundo Crédito: Fifa / Divulgação

A comissão de arbitragem da CBF escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) como árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão. A escolha da entidade foi por um nome de peso, com Copa do Mundo no currículo e experiência para mediar o confronto entre o primeiro e o segundo colocados da competição.

A escolha por Wilton também é uma tentativa de ir na bola de segurança em meio a um momento de turbulência na arbitragem, por causa de erros que impactaram diretamente na disputa pela liderança.

O juiz de 43 anos já apitou três jogos do Flamengo neste Brasileiro: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo; Flamengo 2 x 0 São Paulo e Corinthians 1 x 2 Flamengo. Com o Palmeiras, só houve uma atuação: Palmeiras 0 x 1 Bahia. Na quarta-feira (15), Wilton atuou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, no Castelão.

