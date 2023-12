Cara a cara: confira a escalação ideal entre Manchester City e Fluminense

As duas equipes duelam pelo título do Mundial de Clubes, uma conquista inédita para os dois clubes

A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida. Fluminense e Manchester City entram em campo nesta sexta-feira (22), às 15h, em busca do tão sonhado título. Uma conquista inédita para os dois clubes, que nunca haviam disputado a competição anteriormente. Muitos fatores deixam essa final mais interessante, como o duelo entre Fernando Diniz e Guardiola, além da presença de grandes jogadores dos dois lados.

A editoria de esportes de A Gazeta votou e definiu uma espérica de "escalação ideal" no comparativo entre as duas equipes. O clube inglês levou vantagem, mas alguns jogadores do Fluminense foram selecionados. Confira o resultado abaixo.