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Mundial

Cara a cara: confira a escalação ideal entre Manchester City e Fluminense

As duas equipes duelam pelo título do Mundial de Clubes, uma conquista inédita para os dois clubes

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2023 às 07:00
Cara a cara entre Fluminense e Manchester City
Cara a cara entre Fluminense e Manchester City Crédito: Arte: Douglas Motta
A final do Mundial de Clubes da Fifa está definida. Fluminense e Manchester City entram em campo nesta sexta-feira (22), às 15h, em busca do tão sonhado título. Uma conquista inédita para os dois clubes, que nunca haviam disputado a competição anteriormente. Muitos fatores deixam essa final mais interessante, como o duelo entre Fernando Diniz e Guardiola, além da presença de grandes jogadores dos dois lados.
A editoria de esportes de A Gazeta votou e definiu uma espérica de "escalação ideal" no comparativo entre as duas equipes. O clube inglês levou vantagem, mas alguns jogadores do Fluminense foram selecionados. Confira o resultado abaixo.
Cara a cara entre Fluminense e Manchester City
Cara a cara entre Fluminense e Manchester City Crédito: Arte: Douglas Motta
Escalação ideal entre Fluminense e Manchester City
Escalação ideal entre Fluminense e Manchester City Crédito: Arte: Douglas Motta

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