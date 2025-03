Na TV Gazeta

Capixaba concorre ao prêmio 'Golaço da Várzea' do Esporte Espetacular

Flávio anotou um golaço de trivela e é finalista da competição, que vai decidir o campeão ao vivo neste domingo (23)

Trivelinha do Flávio rendeu vaga na final do golaço da várzea. (Globo Esporte/Reprodução)

Aos 18 anos, Flávio de Jesus ganhou o apelido de 'Trivelinha' depois de usar os três dedos num chute que balançou a rede e viralizou na internet. A pintura anotada em um campo da Serra é finalista da terceira temporada do 'Golaço da Várzea', quadro do Esporte Espetacular, que premia os gols mais bonitos feitos nas quadras e campos de futebol amador do país, e o resultado será anunciado ao vivo durante o programa neste domingo (23).

Não esperava isso tudo que deu. Minha expectativa para a final é ser campeão e trazer esse troféu para o estado do Espírito Santo Flávio "Trivelinha" • Finalista do Golaço da Várzea

Flávio começou a jogar futebol na rua, aos 12 anos, e foi evoluindo da quadra até o campo. Atualmente joga pelo Feu Rosa FC, clube da cidade serrana. O gol que está concorrendo na grande decisão foi de onde nasceu o apelido, quando o jogador limpou dois marcadores de forma brilhante e, da lateral da área, chutou de trivela no ângulo do goleiro. "Estava lá, filmando o Flávio, e aconteceu aquele gol. Na hora pensei: 'meu Deus, isso vai dar bom demais'", disse Lorena Pinheiro, presidente do Feu Rosa FC.

O gol de Flávio desbancou mais de 40 golaços feitos em todas as regiões do Brasil e chegou a grande final do prêmio, competindo com outros três jogadores. Adriano Imperador, Roger Flores, Ana Thais Matos e Fred Bruno tiveram a responsabilidade de analisar e definir os finalistas, que estão passando por votação popular. Joelson, amigo da família de Flávio, está organizando uma mobilização para a comunidade de Feu Rosa acompanhar junto a possível premiação do atleta.

"A gente tá querendo se reunir para poder todo mundo votar junto e poder ajudar, na Praça Feu Rosa, que é um espaço mais aberto. Vamos reunir às 9h para começar a votação e, quando der 10h, que começa o Esporte Espetacular, nós vamos continuar e torcer juntos", disse Joelson. Para votar no Flávio como o Golaço da Várzea é através deste site.

