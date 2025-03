Mudança

Fifa 'veta' clube mexicano, e decisão altera chave do Flamengo

A Fifa anunciou que o León, do México, será retirado do Super Mundial de Clubes de 2025.

Flamengo está no Grupo D do Super Mundal. (Gilvan de Souza / Flamengo)

A Fifa anunciou que o León, do México, será retirado do Super Mundial de Clubes de 2025. O 'veto' aconteceu por León e Pachuca possuírem o mesmo dono, algo proibido pelo regulamento da competição. O time mexicano, porém, promete recorrer. A Fifa avaliou que León e Pachuca "atenderam aos critérios de propriedade de múltiplos clubes" previsto do regulamento. Dessa forma, a entidade optou pela saída do León da competição.

A Fifa ainda não anunciou o substituto, que integrará a chave do Flamengo. O Grupo D do Super Mundial ainda conta com Espérance (TUN) e Chelsea (ING). Pachuca e León se mostraram indignados pela decisão da Fifa e podem ir aos "máximos tribunais esportivos". Os dois clubes reforçaram que conquistaram o direito de disputar o Super Mundial "no gramado".

Nos últimos meses, apresentamos cada uma das provas e documentos que confirmam que o Club León é administrado de maneira autônoma em todos os aspectos econômicos, administrativos e esportivos. Caso seja impedido de disputar o Mundial de Clubes 2025, iremos até as últimas consequências nos máximos tribunais esportivos. Trecho da nota oficial do León

Estamos inconformados com esta decisão [da Fifa], que apelaremos até as últimas instâncias e no mais alto tribunal esportivo, já que todas as provas e documentação que comprovam nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta transparência. Trecho da nota oficial do Pachuca

O imbróglio deve-se ao fato de Pachuca e León possuírem o mesmo dono, algo que vai de encontro ao regulamento do Super Mundial. Segundo o documento, há um veto para que dois times controlados pelo mesmo grupo não participem da competição. As duas equipes pertencem ao Grupo Pachuca, do empresário Jesús Martinez Patiño. Tanto Pachuca quanto León se classificaram para o Super Mundial após serem campeões da Concachampions. O León venceu em 2023 e o Pachuca, em 2024.

