Brasil entra na reta final para a Copa com 84 jogadores testados desde 2023

O ciclo da Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira passou longe de ser consistente.

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:15

Brasil se despede das Eliminatórias com derrota para a Bolívia na altitude Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O ciclo da Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira passou longe de ser consistente. Com quatro treinadores após a saída de Tite, o Brasil já soma 84 jogadores diferentes convocados. Atualmente sob comando de Ancelotti, o Brasil teve Ramon Menezes como treinador interino por duas convocações para amistosos. Fernando Diniz chegou, ainda como interino, em agosto de 2023. Dorival Jr foi o primeiro "técnico de verdade" da seleção, em janeiro de 2024.

Do quarteto, Dorival Jr foi quem mais teve convocações: foram seis. Diniz fez três listas, enquanto Ramon e Ancelotti fizeram duas convocações cada. A partir de agora, Ancelotti terá mais três oportunidades de convocações, todas para amistosos. Em outubro, em novembro, e em março.

A Data Fifa do início de junho, quando serão realizados os últimos amistosos, já será com a lista final que vai à Copa do Mundo. Tais jogos já devem acontecer em solo americano. Ancelotti já elogiou mais de uma vez o leque de opções que a seleção lhe proporciona. O italiano chegou a falar em 70 nomes observados e com possibilidade de estarem na lista final.

Obviamente a memória conta, porque para falar de um jogador como Rodrygo, estou certo do que ele pode contribuir para a equipe. Estamos observando cerca de 70 jogadores. Estamos vendo os níveis técnicos, táticos, para formar a equipe mais competitiva possível. A verdade é que o campo vai dizer quem são atletas para a Copa do Mundo Ancelotti

A lista de 84

A relação leva em conta jogadores que de fato se apresentaram à seleção. Ou seja, não computa atletas que foram cortados antes por lesão. Poucos são os nomes unânimes entre os quatro treinadores. Alguns jogadores surgiram ao longo do ciclo, como Estêvão, enquanto outros despontaram e perderam espaço logo em seguida, como Endrick.

Chama atenção o número de vezes que Neymar esteve à disposição da seleção brasileira: somente em duas convocações. O craque só atuou sob comando de Fernando Diniz, se lesionou contra o Uruguai e ainda não retornou. Ele chegou a ser chamado por Dorival, mas acabou cortado por nova lesão.

Goleiros (9): Ederson (10), Alisson (10), Bento (10), Weverton (4), Perri (4), Rafael (2), Hugo (2), Léo Jardim (1) e Mycael (1)

Ederson (10), Alisson (10), Bento (10), Weverton (4), Perri (4), Rafael (2), Hugo (2), Léo Jardim (1) e Mycael (1) Laterais-direitos (9): Danilo (9), Vanderson (7), Yan Couto (4), Emerson Royal (3), Wesley (3), Arthur (1), Dodô (1), Vitinho (1) e William (1)



Danilo (9), Vanderson (7), Yan Couto (4), Emerson Royal (3), Wesley (3), Arthur (1), Dodô (1), Vitinho (1) e William (1) Laterais-esquerdos (10): Arana (6), Renan Lodi (4), Alex Telles (4), Wendell (3), Carlos Augusto (3), Caio Henrique (3), Alex Sandro (2), Ayrton Lucas (2), Abner (2) e Douglas Santos (1)



Arana (6), Renan Lodi (4), Alex Telles (4), Wendell (3), Carlos Augusto (3), Caio Henrique (3), Alex Sandro (2), Ayrton Lucas (2), Abner (2) e Douglas Santos (1) Zagueiros (14): Marquinhos (12), Gabriel Magalhães (10), Bremer (6), Militão (6), Beraldo (5), Nino (3), Ibañez (3), Fabrício Bruno (3), Léo Ortiz (3), Robert Renan (2), Murillo (2), Alexsandro (2), Murilo (1) e Adryelson (1)



Marquinhos (12), Gabriel Magalhães (10), Bremer (6), Militão (6), Beraldo (5), Nino (3), Ibañez (3), Fabrício Bruno (3), Léo Ortiz (3), Robert Renan (2), Murillo (2), Alexsandro (2), Murilo (1) e Adryelson (1) Meias (15): Bruno Guimarães (12), André (10), Paquetá (8), Casemiro (7), Gerson (6), Andreas Pereira (6), Veiga (5), Joelinton (4), João Gomes (4), Douglas Luiz (3), Andrey Santos (3), Neymar (2), Éderson (2), Pablo Maia (1) e Jean Lucas (1)



Bruno Guimarães (12), André (10), Paquetá (8), Casemiro (7), Gerson (6), Andreas Pereira (6), Veiga (5), Joelinton (4), João Gomes (4), Douglas Luiz (3), Andrey Santos (3), Neymar (2), Éderson (2), Pablo Maia (1) e Jean Lucas (1) Atacantes (27): Vini Jr. (12), Rodrygo (11), Raphinha (10), Martinelli (8), Endrick (6), Savinho (6), Richarlison (6), Estêvão (5), Matheus Cunha (4), Luiz Henrique (4), João Pedro (4), Gabriel Jesus (3), Antony (3), Rony (2), Pedro (2), Pepê (2), Igor Jesus (2), Yuri Alberto (1), Vitor Roque (1), Malcom (1), David Neres (1), Paulinho (1), Galeno (1), Evanilson (1), Lucas Moura (1), Samuel Lino (1) e Kaio Jorge (1)



