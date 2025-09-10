Brasil entra na reta final para a Copa com 84 jogadores testados desde 2023

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:15
O ciclo da Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira passou longe de ser consistente. Com quatro treinadores após a saída de Tite, o Brasil já soma 84 jogadores diferentes convocados. Atualmente sob comando de Ancelotti, o Brasil teve Ramon Menezes como treinador interino por duas convocações para amistosos. Fernando Diniz chegou, ainda como interino, em agosto de 2023. Dorival Jr foi o primeiro "técnico de verdade" da seleção, em janeiro de 2024.
Do quarteto, Dorival Jr foi quem mais teve convocações: foram seis. Diniz fez três listas, enquanto Ramon e Ancelotti fizeram duas convocações cada. A partir de agora, Ancelotti terá mais três oportunidades de convocações, todas para amistosos. Em outubro, em novembro, e em março.
A Data Fifa do início de junho, quando serão realizados os últimos amistosos, já será com a lista final que vai à Copa do Mundo. Tais jogos já devem acontecer em solo americano. Ancelotti já elogiou mais de uma vez o leque de opções que a seleção lhe proporciona. O italiano chegou a falar em 70 nomes observados e com possibilidade de estarem na lista final.
Obviamente a memória conta, porque para falar de um jogador como Rodrygo, estou certo do que ele pode contribuir para a equipe. Estamos observando cerca de 70 jogadores. Estamos vendo os níveis técnicos, táticos, para formar a equipe mais competitiva possível. A verdade é que o campo vai dizer quem são atletas para a Copa do Mundo Ancelotti
A relação leva em conta jogadores que de fato se apresentaram à seleção. Ou seja, não computa atletas que foram cortados antes por lesão. Poucos são os nomes unânimes entre os quatro treinadores. Alguns jogadores surgiram ao longo do ciclo, como Estêvão, enquanto outros despontaram e perderam espaço logo em seguida, como Endrick.
Chama atenção o número de vezes que Neymar esteve à disposição da seleção brasileira: somente em duas convocações. O craque só atuou sob comando de Fernando Diniz, se lesionou contra o Uruguai e ainda não retornou. Ele chegou a ser chamado por Dorival, mas acabou cortado por nova lesão.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o